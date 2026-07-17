«Хочете грошей чи миру?». Прем'єр Латвії звинуватив окремі країни ЄС у заробітку «шалених сум» на війні Росії проти України

17 липня, 10:45
Кулбергс заявив, що деякі країни ЄС фінансують російську військову машину (Фото: REUTERS/Ints Kalnins)

Кулбергс заявив, що деякі країни ЄС фінансують російську військову машину (Фото: REUTERS/Ints Kalnins)

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що окремі країни ЄС, які продовжують заробляти на торгівлі з Росією та блокують нові санкції, фактично допомагають фінансувати російську війну проти України.

Про це він сказав в четвер, 16 липня, в інтерв'ю Reuters.

Кулбергс розкритикував окремі країни Європейського Союзу, зокрема Болгарію, які блокують ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії.

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За його словами, нові обмеження мають торкнутися близько 250 фізичних та юридичних осіб, а також передбачають посилення санкцій щодо російського скрапленого природного газу (СПГ).

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Кулбергс заявив, що блокування окремих положень санкційного пакета означає співучасть у загибелі українських військових і мирних жителів. Він також наголосив, що бездіяльність щодо російських танкерів «тіньового флоту» і торгівлі російським СПГ фактично сприяє фінансуванню російської військової машини.

«Крім того, деякі [європейські] країни заробляють на цьому шалені суми. Питання в тому, чи хочете ви заробляти гроші, чи хочете ви миру? Ці дві речі одночасно мати не можна», — додав латвійський прем'єр.

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Санкції ЄС проти Росії — що відомо

15 липня Європейська правда писала, що ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії відклали щонайменше на тиждень через заперечення Греції та Австрії щодо окремих положень документа. Нову спробу затвердити пакет планують здійснити 22 липня на засіданні Комітету постійних представників ЄС (Coreper).

До цього посли ЄС не змогли погодити санкції проти Росії 14 та 13 липня.

13 липня ЄС запровадив санкції проти російської VK Company (ВКонтакте) та її дочірньої компанії Communication Platform, яка розробляє й керує застосунком MAX, підконтрольний ФСБ.

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15 червня Євросоюз ухвалив попередній пакет санкцій, спрямований проти військово-промислового комплексу Росії, її тіньового флоту та мереж, які підтримують гібридні операції Москви проти Європи. Однак Болгарія заявила, що блокуватиме 21-й пакет через наявність у списку обмежень патріарха РПЦ Кирила, а Італія також висловила стурбованість щодо цих планів.

Зрештою патріарха Кирила та російського олігарха Вагіта Алекперова виключили з санкційного списку.

Редактор: Софія Хушвахтова

Теги:   Латвія Санкції проти Росії Санкції ЄС Війна Росії проти України

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