Верховна представниця ЄС повідомила про рекордні 250 нових позицій під санкціями за підсумками Ради із зовнішніх справ (Фото: REUTERS/Amel Emric)

Міністри закордонних справ країн ЄС не змогли домовитися щодо 21-го пакета санкцій проти Росії під час засідання Ради із зовнішніх справ у Брюсселі, хоча сторони «доволі близькі» до угоди.

Про це на пресконференції за підсумками зустрічі заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

За її словами, ЄС уже вдев’яте поспіль запровадив нові санкції проти Росії — сьогоднішні заходи разом із майбутнім 21-м пакетом охоплюють понад 250 позицій, що стало найбільшим раундом персональних санкцій від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Основною мішенню, за словами Каллас, залишається фінансовий хребет російської військової машини.

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Каллас окремо виділила тему кібератак: уперше ЄС і Велика Британія одночасно синхронно санкціонували ширшу екосистему, яка уможливлює ці атаки, — злочинців, хактивістів і компанії, що діють в інтересах Москви. За її словами, це найбільший пакет кібер-санкцій, який будь-коли ухвалював Євросоюз; крім того, ЄС викличе представника Росії для пояснень щодо кібероперацій Москви.

Що не увійшло до пакета

Відповідаючи на запитання журналістів, Каллас визнала, що з початкової пропозиції Єврокомісії довелося прибрати низку елементів через заперечення окремих держав-членів — зокрема, рибу як категорію товарів та повноцінну заборону віз для колишніх комбатантів РФ, яку замінили на м’якший варіант. За її словами, це нормальний процес: пропозиції завжди готують максимально жорсткими, тому щось неминуче виключають, але зрештою пакет залишається сильним.

Щодо колишніх російських військових Каллас наголосила, що робота над цим питанням продовжиться, оскільки вони становлять ризик для безпеки Європи. Вона протиставила підхід ЄС, де ветерани отримують психологічну підтримку й допомогу з реінтеграцією, відсутності подібних програм у Росії, назвавши колишніх комбатантів «небезпечними людьми».

Каллас визнала, що не може дати жодних гарантій щодо ухвалення пакета до середи — дати, коли має закінчитися дія механізму перегляду цінової стелі на нафту. За її словами, доки не узгоджено все, не узгоджено нічого, а посли ЄС проведуть чергову зустріч у середу.

Позиція щодо тиску на Росію

Відповідаючи на запитання про те, чи готовий ЄС до повноцінної економічної війни з Росією заради миру в Україні, Каллас зазначила, що для економіки всіх держав-членів — незалежно від того, зі сходу вони, заходу, півночі чи півдня, — найкращим результатом було б завершення війни. За її словами, зараз існує «вікно можливостей», зважаючи на те що Україна перебуває в сильнішій позиції, ніж будь-коли, а Росія — у слабшій, тому варто прийняти короткострокові труднощі заради довгострокової вигоди.

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Санкції ЄС проти Росії — що відомо

13 липня ЄС запровадив санкції проти російської VK Company (ВКонтакте) та її дочірньої компанії Communication Platform, яка розробляє й керує застосунком MAX, підконтрольним ФСБ.

15 червня Євросоюз ухвалив попередній пакет санкцій, спрямований проти військово-промислового комплексу Росії, її тіньового флоту та мереж, які підтримують гібридні операції Москви проти Європи. Однак Болгарія заявила, що блокуватиме 21-й пакет через наявність у списку обмежень патріарха РПЦ Кирила, а Італія також висловила стурбованість щодо цих планів.

За планом Єврокомісії 21-й пакет санкцій необхідно затвердити до 15 липня — через крайній термін оновлення цінової стелі на російську нафту.