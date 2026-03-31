Каллас заявила, що поки «немає гарних новин» щодо 20-го пакету санкцій проти РФ та кредиту для України

Каллас повідомила, що гарних новин щодо санкцій поки немає (Фото: REUTERS/Omar Havana)

Європейський союз ще працює над ухваленням 20-го пакета санкцій проти Росії та виділенням Україні кредиту в 90 мільярдів євро, однак поки що «немає гарних новин».

Про це у вівторок, 31 березня, заявила головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас, пише Суспільне.

Зокрема вона зазначила, що існують певні перешкоди щодо 20-го санкційного пакета та виплати кредиту, над подоланням яких триває робота.

Реклама

«Робота над їх подоланням триває, але, на жаль, сьогодні я не можу повідомити гарних новин. Ми все ще працюємо, і сподіваємося, що ми отримаємо це рішення на наступній Європейській раді», — додала Каллас.

Кая Каллас і глави МЗС держав-членів ЄС прибули до Києва у вівторок, 31 березня. У четверту річницю звільнення Бучі вони разом із главою МЗС України Андрієм Сибігою вшанували пам’ять жертв російської окупації.

29 березня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна може заблокувати 20-й пакет санкцій проти Росії, якщо Єврокомісія «ставитиме інтереси України вище за інтереси Словаччини» у питанні транзиту нафти трубопроводом Дружба. Він також звинуватив ЄС у «подвійних стандартах» щодо України та Словаччини й розкритикував підхід Брюсселя до цього питання.

16 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт блокуватиме надання Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро і ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії доти, доки Україна не відновить транзит російської нафти нафтопроводом Дружба.

