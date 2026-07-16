Греція заблокувала ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії через побоювання, що вони можуть завдати серйозного удару по грецькій судноплавній компанії Dynagas, яка спеціалізується на перевезенні російського СПГ із заводу Ямал СПГ в Арктиці.

Про це у четвер, 16 липня, пише The Financial Times.

За даними джерел, під час зустрічі послів країн ЄС у Брюсселі представник Греції заявив, що запропонована заборона на транспортування російського СПГ до третіх країн фактично «зруйнує» бізнес Dynagas. Саме тому Афіни наразі не готові підтримати новий санкційний пакет, підтвердили ще два джерела.

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Через позицію Греції ухвалення 21-го пакета санкцій, для якого потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів ЄС, затрималося щонайменше на тиждень. Під питанням залишаються й інші обмеження, зокрема санкції проти російських банків, криптовалютних мереж і підприємств військово-промислового комплексу, наголосили у виданні.

Там додали, що до нового пакета також входить механізм перегляду граничної ціни на російську нафту, вище якої компаніям заборонено її купувати та перевозити. Оскільки країни ЄС не дійшли згоди, посли погодилися тимчасово ще на тиждень залишити чинний ціновий поріг у 44,10 долара за барель.

За словами поінформованого посадовця ЄС, продовження чинного механізму також мало дати більше часу для оцінки економічних і технічних наслідків нових санкцій, зокрема запланованої заборони на транспортування російського СПГ.

Інші дипломати ЄС заявляли, що компанії в усіх країнах-членах уже зазнали економічних втрат через запроваджені санкції, однак це є частиною спільної політики економічного тиску на Москву.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що шкодує через відсутність домовленості щодо нового пакета санкцій. За її словами, якщо компромісу досягти не вдасться, Брюссель почне працювати над альтернативними варіантами, зокрема щодо обмеження цін на російську нафту.

В FT підкреслили, що Dynagas належить грецькому судновласнику Георгіосу Прокопіу та експлуатує 27 газовозів, серед яких значна частина спеціалізованих криголамних суден класу Arc7, створених для роботи в арктичних умовах. За оцінками, із початку 2025 року компанія перевезла понад 10 млн тонн російського СПГ.

У Греції стверджують, що ці вузькоспеціалізовані судна практично неможливо переорієнтувати на інші маршрути. У разі запровадження заборони власникам довелося б продавати їх покупцям за межами Заходу. Вартість одного такого танкера оцінюють приблизно у 300 млн доларів, пише видання.

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Санкції ЄС проти Росії — що відомо

15 липня Європейська правда писала, що ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії відклали щонайменше на тиждень через заперечення Греції та Австрії щодо окремих положень документа. Нову спробу затвердити пакет планують здійснити 22 липня на засіданні Комітету постійних представників ЄС (Coreper).

До цього посли ЄС не змогли погодити санкції проти Росії 14 та 13 липня.

13 липня ЄС запровадив санкції проти російської VK Company (ВКонтакте) та її дочірньої компанії Communication Platform, яка розробляє й керує застосунком MAX, підконтрольний ФСБ.

15 червня Євросоюз ухвалив попередній пакет санкцій, спрямований проти військово-промислового комплексу Росії, її тіньового флоту та мереж, які підтримують гібридні операції Москви проти Європи. Однак Болгарія заявила, що блокуватиме 21-й пакет через наявність у списку обмежень патріарха РПЦ Кирила, а Італія також висловила стурбованість щодо цих планів.

Зрештою патріарха Кирила та російського олігарха Вагіта Алекперова виключили з санкційного списку.