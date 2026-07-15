Наступна спроба затвердження нового, 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії запланована на середу, 22 липня, на засіданні Комітету постійних представників (Coreper), повідомила Європейська правда із посиланням на обізнаних з плануванням дипломатів Євросоюзу.

«Наступне — і останнє до літньої перерви — засідання Coreper відбудеться у середу, 22 липня. Всі сподіваються, що цього дня вдасться затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії», — заявив виданню один з дипломатів.

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Зазначається, що Греція та Австрія продовжують висловлювати заперечення щодо деяких запропонованих пунктів пакета санкцій. Греція вимагає продовження дозволу реекспортувати російський скраплений газ в треті країни, а Австрія — вилучити з санкційного списку ЄС російську інвесткомпанію, розмороження коштів якої дозволить виплатити компенсацію австрійському Raiffeizen.

Одне із джерел видання повідомило, що Австрії вже передали компромісну пропозицію щодо вирішення її питання, яка наразі вивчається у Відні, але Греція продовжує наполягати на своїй вимозі.

Співрозмовники журналістів спрогнозували, що компромісну пропозицію для Греції підготують протягом тижня, на який Рада ЄС та Єврокомісія фактично отримали тайм-аут.

За даними видання, Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у середу, 15 липня, не зміг прийняти рішення щодо ухвалення нового, 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, але, поки дискусії тривають, вирішив заморозити цінову стелю на російську нафту до 23 липня.

До цього посли ЄС не змогли погодити санкції проти Росії 14 та 13 липня.

Санкції ЄС проти Росії — що відомо

13 липня ЄС запровадив санкції проти російської VK Company (ВКонтакте) та її дочірньої компанії Communication Platform, яка розробляє й керує застосунком MAX, підконтрольний ФСБ.

15 червня Євросоюз ухвалив попередній пакет санкцій, спрямований проти військово-промислового комплексу Росії, її тіньового флоту та мереж, які підтримують гібридні операції Москви проти Європи. Однак Болгарія заявила, що блокуватиме 21-й пакет через наявність у списку обмежень патріарха РПЦ Кирила, а Італія також висловила стурбованість щодо цих планів.

Зрештою патріарха Кирила та російського олігарха Вагіта Алекперова виключили з санкційного списку.