Євросоюз продовжить персональні санкції проти громадян РФ , причетних до підтримки війні в Україні, без змін.

Про це повідомив у суботу, 14 березня, редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк.

Він пояснив, що до 10:00 14 березня держави ЄС могли висловити заперечення щодо санкцій проти РФ, а в разі, якщо таких заперечень не буде, санкції будуть продовжені в тому самому вигляді (так звана процедура мовчання).

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«Заперечень немає. Розпочато процедуру мовчання. Санкції будуть продовжені, в тому числі щодо [Алішера] Усманова», — відписав Рікард Йозвяк у Х.

6 березня Йозвяк повідомляв, що Угорщина і Словаччина вимагали вилучити зі списку санкцій ЄС сімох громадян Росії.

12 березня словацьке видання Dennik N написало, що Словаччина зокрема наполягала на виключенні з чорного списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова. Видання посилалось на слова міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара — на слуханнях у комітеті з європейських справ Палати депутатів він заявив, що «є й інші імена».

Рада Європейського Союзу не змогла затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого — четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас повідомила, що Євросоюз проводить роботу з цього приводу з Угорщиною та Словаччиною.

20 лютого Угорщина заблокувала кредит на €90 млрд для України від ЄС.