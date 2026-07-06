Ухвалення 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти РФ можуть відкласти до осені — ЗМІ

Якщо цього тижня держави Євросоюзу не домовляться про 21-й пакет санкцій проти РФ , то його затвердження відкладуть до вересня, а заморожування цінової стелі на російську нафту об’єднання ухвалить як окремий захід 14 липня.

Про це повідомляє видання Європейська правда з посиланням на джерела в ЄС.

За даними журналістів, ірландське головування все ще рішуче налаштоване на те, що 21-й пакет санкцій буде фіналізований на засіданнях Комітету постійних представників Євросоюзу (Coreper) 8 та 10 липня, а ухвалений 13 липня під час Ради Європейського Союзу у закордонних справах у Брюсселі.

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Втім, декілька дипломатів та європейських посадовців мають більш критичні прогнози.

«Якщо у середу не буде схоже на те, що ми наближаємося до згоди, тоді нам доведеться просто скористатися „планом Б“. Це означає окреме затвердження заморозки цінової стелі на російську нафту 14 липня. А 21-й пакет санкцій можна готувати до затвердження вже після літніх відпусток», — зазначив один зі співрозмовників.

Зокрема, держави ЄС не можуть знайти сильну спільну позицію щодо:

запровадження санкцій проти російського риболовства ( запропоновані Єврокомісією квоти хочуть значно помʼякшити),

заборони на вʼїзд в ЄС російських комбатантів,

індивідуальних санкцій проти росіян, включаючи патріарха РПЦ Кирила, тощо.

15 червня Євросоюз ухвалив новий пакет санкцій проти Росії. Він спрямований на військово-промисловий комплекс держави-агресорки, її тіньовий флот та мережі, які підтримують гібридні операції Москви проти Європи.

Однак Болгарія заявила, що блокуватиме 21-й пакет санкцій через наявність у запропонованому списку обмежень патріарха РПЦ Кирила. Італія теж висловила стурбованість щодо таких планів ЄС.

За планом Європейської комісії 21-й пакет санкцій проти РФ необхідно затвердити до 15 липня — через крайній термін оновлення цінової стелі на російську нафту.