Італія та Франція з обережністю ставляться до пропозиції Європейського Союзу заборонити в’їзд колишнім військовим країни-агресора РФ .

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Заборона на в'їзд до ЄС для колишніх російських військових є частиною 21-го пакета санкцій проти Росії, запроваджених у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Держави-члени ЄС мають обговорити цю пропозицію в п’ятницю, 26 червня.

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За словами джерел, Рим і Париж не проти того, щоб не допускати на свою територію колишніх військовослужбовців з Росії, але побоюються, що нинішня пропозиція може відкрити шлях до загальної заборони на в'їзд для росіян.

Обидві країни також вважають, що проблему цільової заборони на в'їзд краще вирішувати за допомогою візової політики, а не санкцій.

Італія та Франція зазначили, що пропозиція ЄС щодо заборони в'їзду колишнім російським комбатантам залишить за державами-членами право вирішувати, хто брав участь у вторгненні в Україну, а хто ні, що є непростим завданням.

25 червня Рада Європейського союзу продовжила економічні санкції для Росії за дії, які дестабілізують ситуацію в Україні, ще на один рік, до 31 липня 2027 року.

У Єврораді додали, що важливо й надалі скорочувати енергетичні доходи Росії, обмежувати діяльність її тіньового флоту та звужувати можливості російської банківської системи. Також там закликали якнайшвидше ухвалити 21-й пакет санкцій.

31 травня агентство Bloomberg писало, що до 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії можуть включити обмеження щодо приблизно 20 додаткових танкерів тіньового флоту, які РФ використовує для перевезення своєї нафти.

20-й пакет санкцій проти РФ посли Євросоюзу схвалили 22 квітня. Наразі він є найбільшим пакетом за два роки і передбачає економічні обмеження, спрямовані на головні сектори, що забезпечують агресію Росії проти України.