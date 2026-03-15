Україна ввела санкції проти 10 російських паралімпійців і низки іранських компаній

Володимир Зеленський своїм указів ввів у дію санкції проти російських спортсменів (Фото: REUTERS/Liesa Johannssen)

Україна ввела санкції проти російських паралімпійців, які брали участь у війні на боці РФ.

Відповідний указ президента України Володимира Зеленського було опубліковано на сайті Офісу президента.

Під санкції потрапили 10 російських паралімпійців. Усі вони взяли участь у війні Росії проти України.

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Також до санкційного пакету увійшли 130 фізичних і 48 юридичних осіб, які пов’язані з ВПК РФ. Серед них компанія, яка має стосунок до постачання компонентів для виробництва супутникової навігаційної апаратури серії Комета.

Також у чорному списку опинилися підприємства, які допомагають у виробництві ракетного комплексу Орєшнік.

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До списку занесли компанії і громадян Ірану, причетних до виготовлення іранських дронів і ракет, що застосовуються не тільки проти України, а й на Близькому Сході.

Санкції застосовано і до іранських інструкторів, які готували російських операторів шахедів, що потім атакували українські міста й енергетичні об'єкти.

17 січня Зеленський своїм указом ввів у дію санкції проти трьох громадян РФ і двох юридичних осіб: Паралімпійського комітету РФ і Федерації комп’ютерного спорту Росії.

4 січня Зеленський ввів санкції проти компаній і фізичних осіб, пов’язаних з оборонно-промисловим комплексом РФ.

Санкції було запроваджено проти 95 фізичних і 75 юридичних осіб, більшість із яких — громадяни РФ.