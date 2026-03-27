У США готують санкції проти угорських високопосадовців через блокування кредиту Україні — FT

Американські сенатори пропонують запровадити санкції проти угорських високопосадовців через блокування допомоги Україні та співпраці з Росією. Про це в п’ятницю, 27 березня, пише The Financial Times .

Зокрема там зазначили, що демократка Джин Шагін і республіканець Том Тілліс готують законопроєкт, який передбачає санкції щодо високопосадовців угорського уряду. Йдеться про тих, хто перешкоджає підтримці України та бере участь у закупівлях російських енергоносіїв.

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Документ під назвою Block Putin Act зобов’яже президента США Дональда Трампа ввести фінансові обмеження та заборони на в'їзд для таких чиновників, якщо закон ухвалять, наголосили в FT.

Ця ініціатива з’явилася на тлі того, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує надання Україні кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Це відбувається напередодні парламентських виборів, де Орбан може втратити владу, нагадали у виданні.

Там підкреслили, що Шагін і Тілліс неодноразово критикували залежність Європи від російських енергоресурсів.

Тілліс наголосив, що США та їхні союзники повинні діяти спільно, підтримуючи Україну та обмежуючи фінансові надходження, які допомагають Росії вести війну. За його словами, законопроєкт має притягнути угорських чиновників до відповідальності і водночас дати країні можливість повернутися до узгодженої політики союзників.

За повідомленнями ЗМІ, віцепрезидент США Джей Ді Венс може відвідати Угорщину напередодні виборів, хоча це офіційно не підтверджено. Водночас Шагін розкритикувала його можливий візит, заявивши, що це виглядає як підтримка уряду, який сприяє фінансуванню російської війни.

«Якщо ми хочемо, щоб ця війна в Україні завершилася, адміністрація Трампа має бути послідовною у застосуванні однакових стандартів до наших союзників; ніхто, особливо Віктор Орбан, не повинен отримувати поблажливого ставлення», — сказала вона.

У тексті законопроєкту прямо не згадується Орбан, але саме адміністрація США визначатиме, які угорські посадовці підпадають під санкції, додали в FT.

19 березня на саміті ЄС Орбан заявив, що Угорщина не підтримає жодних рішень на користь України, поки не буде відновлено постачання нафти трубопроводом Дружба.

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Нафтопровід Дружба не працює через пошкодження внутрішнього обладнанняпісля російського удару по нафтоперекачувальній станції Броди, повідомляв міністр енергетики України Денис Шмигаль.

15 березня на мітингу в центрі Будапешта, присвяченому Національному дню Угорщини, Віктор Орбан звинуватив Україну у втручанні у виборчу кампанію напередодні парламентських виборів 12 квітня. Зокрема він стверджував, що Київ підтримує опозицію та ЄС нібито у спробі усунути його з посади.

15 лютого з офіційним візитом у Будапешті побував держсекретар США Марко Рубіо — і також публічно підтримав Орбана. Зокрема, очільник Держдепу заявляв, що лідерство Орбана в Угорщині «має вирішальне значення для інтересів США», але водночас і дав зрозуміти, що продовження тісних зв’язків між США та Будапештом залежить від його переобрання, підсумували в Reuters.

12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які вважаються найсерйознішим викликом Орбану з моменту його приходу до влади 2010 року. Лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадяр зараз випереджає Фідес Орбана в опитуваннях.

