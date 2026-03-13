Дмитро Пєсков заявив, що в питанні зняття санкцій США з російської нафти інтереси збігаються (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що в питанні зняття санкцій США з російської нафти інтереси Москви і Вашингтона «ситуативно збіглися».

Його слова наводять російські пропагандисти.

Він назвав такий крок з боку США «стабілізувати» ринки.

«У цьому випадку ми бачимо дії Сполучених Штатів — спробу стабілізувати енергетичні ринки, у цьому плані наші інтереси збігаються», — заявив він.

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Пєсков також стверджує, що винятки США працюють не тільки для нафти, яка була завантажена до 12 березня, а й після. Американська сторона не коментувала цю заяву маріонетки Кремля.

«Тому на даний момент ситуативно дійсно наші інтереси збігаються, ось таким чином ми це і розцінюємо», — підсумував він.

10 березня повідомлялося, що в Білому домі тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, щоб уникнути перебоїв на світовому ринку. Там вважають, що це «не принесе Москві значної фінансової вигоди».

У ніч на 10 березня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація «скасує певні санкції, пов’язані з нафтою, щоб знизити ціни». При цьому глава Білого дому не став уточнювати, які саме санкції буде скасовано.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що адміністрація президента США розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії, щоб допомогти стримати зростання світових цін на енергоносії, викликане війною проти Ірану.

За інформацією джерел агентства, обговорення можуть охоплювати і широке послаблення санкцій, і вужчі заходи, які дадуть змогу деяким країнам, наприклад, Індії, купувати російську нафту, не побоюючись санкцій з боку США, зокрема мит.