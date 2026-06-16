Трамп заявив, що США можуть відновити санкції проти російської нафти

США можуть повернути обмеження на російську нафту після угоди з Іраном (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може відновити санкції проти російської нафти після укладення мирної угоди з Іраном. Про це він сказав у вівторок, 16 червня, на полях саміту G7, повідомляє Guardian .

«Незабаром ми зможемо це зробити, оскільки нафта вже надходить. Ми зняли санкції, оскільки, очевидно, не хотіли перешкоджати поставкам нафти. Тож незабаром ми зможемо це зробити», — сказав глава Білого дому.

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12 березня 2026 року Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) видало General License 134, яка дозволяла поставку й продаж російської нафти та нафтопродуктів.

Сполучені Штати видали цей дозвіл у спробі пом’якшити дефіцит пропозиції та високі ціни, спричинені перекриттям Іраном Ормузької протоки.

У травні Міністерство фінансів Штатів прийняло рішення продовжити дію винятку з санкцій на російську нафту.

15 червня Трамп заявляв, що Ормузька протока вже «частково відкрита» і буде повністю доступна для суден 19 червня, коли США та Іран мають підписати меморандум про взаєморозуміння.

Саміт G7 та Україна — що відомо

Саміт лідерів Групи семи (G7) відкрився в понеділок, 15 червня, в курортному французькому місті Ев’ян-ле-Бен під головуванням Еммануеля Макрона. Як заявляв напередодні президент Франції, головними темами порядку денного, які зібрали світових лідерів, є пошук шляхів для завершення війни РФ проти України, врегулювання безпекової ситуації на Близькому Сході, а також відновлення судноплавства та відкриття Ормузької протоки.

У вівторок, 16 червня, на полях саміту G7 відбулися закриті переговори між Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Американський президент назвав цю першу за кілька місяців зустріч «дуже хорошою» і публічно заявив, що Росія має укласти угоду для завершення війни. Трамп також анонсував другий раунд перемовин з українським лідером, який має відбутися пізніше того ж дня.



Зі свого боку Володимир Зеленський, оприлюднивши кадри зустрічі за участю держсекретаря США Марка Рубіо та міністра оборони України Рустема Умєрова, наголосив, що для України «завжди важливо координувати позиції» з ключовими союзниками.