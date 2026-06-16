Трамп заявив, що США можуть відновити санкції проти російської нафти

16 червня, 16:36
США можуть повернути обмеження на російську нафту після угоди з Іраном (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

США можуть повернути обмеження на російську нафту після угоди з Іраном (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може відновити санкції проти російської нафти після укладення мирної угоди з Іраном. Про це він сказав у вівторок, 16 червня, на полях саміту G7, повідомляє Guardian.

«Незабаром ми зможемо це зробити, оскільки нафта вже надходить. Ми зняли санкції, оскільки, очевидно, не хотіли перешкоджати поставкам нафти. Тож незабаром ми зможемо це зробити», — сказав глава Білого дому.

Реклама

12 березня 2026 року Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) видало General License 134, яка дозволяла поставку й продаж російської нафти та нафтопродуктів.

Читайте також:
«Надії на дорогу нафту провалились». Коли і як нарешті РФ справді зламається, — прогноз експерта з російської економіки

Сполучені Штати видали цей дозвіл у спробі пом’якшити дефіцит пропозиції та високі ціни, спричинені перекриттям Іраном Ормузької протоки.

У травні Міністерство фінансів Штатів прийняло рішення продовжити дію винятку з санкцій на російську нафту.

15 червня Трамп заявляв, що Ормузька протока вже «частково відкрита» і буде повністю доступна для суден 19 червня, коли США та Іран мають підписати меморандум про взаєморозуміння.

Саміт G7 та Україна — що відомо

Саміт лідерів Групи семи (G7) відкрився в понеділок, 15 червня, в курортному французькому місті Ев’ян-ле-Бен під головуванням Еммануеля Макрона. Як заявляв напередодні президент Франції, головними темами порядку денного, які зібрали світових лідерів, є пошук шляхів для завершення війни РФ проти України, врегулювання безпекової ситуації на Близькому Сході, а також відновлення судноплавства та відкриття Ормузької протоки.

Читайте також:
«З далекобійними Україна впорається сама». Зеленський закликав партнерів посилити економічні санкції проти Росії

У вівторок, 16 червня, на полях саміту G7 відбулися закриті переговори між Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Американський президент назвав цю першу за кілька місяців зустріч «дуже хорошою» і публічно заявив, що Росія має укласти угоду для завершення війни. Трамп також анонсував другий раунд перемовин з українським лідером, який має відбутися пізніше того ж дня.

Зі свого боку Володимир Зеленський, оприлюднивши кадри зустрічі за участю держсекретаря США Марка Рубіо та міністра оборони України Рустема Умєрова, наголосив, що для України «завжди важливо координувати позиції» з ключовими союзниками.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Російська нафта Дональд Трамп Саміт G7 Війна Росії проти України США

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies