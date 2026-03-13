Кошта вважає, що послаблення американських санкцій проти Росії посилює її можливості вести війну проти України

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що рішення США скасувати санкції на експорт російської нафти може дати країні-агресору Росії більше ресурсів для продовження війни проти України.

Про це у п’ятницю, 13 березня, він написав у своєму Х.

«Одностороннє рішення США скасувати санкції на експорт російської нафти викликає велике занепокоєння, оскільки воно впливає на європейську безпеку», — зазначив Кошта.

Реклама

За його словами, посилення економічного тиску на Росію є ключовим чинником, який може змусити Москву погодитися на серйозні переговори щодо справедливого і тривалого миру.

Він також наголосив, що послаблення санкцій «збільшує ресурси Росії для продовження війни проти України».

10 березня повідомлялось, що у Білому домі тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, щоб уникнути перебоїв на світовому ринку. Там вважають, що це «не принесе Москві значної фінансової вигоди».

Джерела Axios повідомляли, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон закликали президента США Дональда Трампа не послаблювати санкції проти російської нафти.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що адміністрація президента США розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії, щоб допомогти стримати зростання світових цін на енергоносії, викликане війною проти Ірану.

За інформацією джерел агентства, обговорення можуть охоплювати і широке послаблення санкцій, і вужчі заходи, які дадуть змогу деяким країнам, наприклад, Індії, купувати російську нафту, не побоюючись санкцій з боку США, зокрема мит.

28 лютого, у перший день початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.

