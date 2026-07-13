Про це представник Білого дому повідомив CNN у понеділок, 13 липня.

Підтримка президента з’явилася через кілька днів після несподіваної смерті Грема, що, ймовірно, полегшить прийняття закону, над яким сенатор від Південної Кароліни працював роками.

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Грем та сенатор-демократ Річард Блюменталь раніше повідомляли, що адміністрація готова підтримати пакет. 10 липня вони заявили про досягнення домовленості після тривалих переговорів. Однак на той момент залишалося незрозумілим, чи підтримає Трамп законопроєкт безпосередньо, оскільки президент неодноразово критикував його та наполягав на більшій особистій свободі дій щодо запровадження санкцій.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн раніше в понеділок заявив, що Білий дім тісно співпрацював із Гремом над цим законопроєктом, і висловив сподівання на його ухвалення. За його словами, для цього знадобляться голоси і демократів, і республіканців у Сенаті, але він сподівається, що це вдасться зробити.

Тьюн зазначив, що в останні дні життя Грема пакет санкцій був тим досягненням, яке найбільше турбувало сенатора, і його ухвалення стало б для нього по-справжньому важливою спадщиною.

В окремому інтерв'ю Блюменталь розповів CNN, що планував обговорити з Тьюном у понеділок вдень остаточну підготовку та терміни ухвалення закону, зокрема пошук нового республіканця, який очолить законопроєкт замість Грема.

Пакет санкцій дасть Трампу можливість запровадити високі тарифи на імпорт із країн, які купують російську нафту, уран і природний газ, з метою подальшого послаблення Москви на тлі війни проти України.

«Це варто розглядати як гідну данину пам’яті сенатора Грема — ухвалити закон швидко, на його честь», — сказав Блюменталь, додавши, що саме про це вони говорили з Гремом під час останньої розмови на вихідних.

Законопроєкт Грема-Блюменталя про санкції проти Росії

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На початку квітня 2025 року до Сенату США було внесено законопроєкт про нові санкції проти Росії, який пропонував запроваджувати 500-відсотковий тариф на імпорт товарів із країн, що продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину. Згодом співавтор законопроєкту Ліндсі Грем заявляв, що Сенат незабаром планує ухвалити закон про руйнівні санкції проти РФ з огляду на дії Путіна.

The Wall Street Journal у червні 2025-го писала, що адміністрація Трампа намагається змусити Грема пом’якшити законопроєкт, який на той момент підтримали понад 80 сенаторів і який пропонував санкції проти ключових російських чиновників і секторів, а також штрафи для країн, що ведуть бізнес із Москвою. За даними видання, президент побоювався, що це зашкодить його меті «відродження відносин між США і Росією». Politico тоді ж зазначало, що законопроєкт, імовірно, істотно пом’якшать перед ухваленням.