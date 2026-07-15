Приспущений прапор над будівлею Капітолія у Вашингтоні на згадку про покійного сенатора Грема (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

14 липня сенатори США представили оновлену версію законопроєкту про санкції проти Росії , який просував покійний сенатор Ліндсі Грем. Законопроєкт пом’якшує загрозу запровадження мит щодо Китаю, Індії та інших великих імпортерів нафти й газу з РФ, що містилася в початковій версії, пише агентство Reuters .

Законопроєкт пропонує запровадити санкції проти російських посадовців і використати мита для тиску на Китай та Індію, щоб зменшити їхню залежність від Росії у постачанні енергоносіїв.

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Порівняно з початковою версією документа, представленою у квітні 2025 року Ліндсі Гремом і сенатором-демократом від штату Коннектикут Річардом Блюменталем, запропоновані мита для покупців російської нафти та природного газу знижуються з 500% до 100%. Також передбачено виняток для країн, що імпортують менш як 15% російського експорту природного газу та вживають значних заходів для скорочення цього імпорту. Таким чином, під дію санкцій можуть не потрапити Японія, Франція, Угорщина та Бельгія.

«За словами джерел, обізнаних із ситуацією, законопроєкт є компромісним варіантом, що отримав підтримку республіканців, демократів і Білого дому», — пише The Wall Street Journal.

Помічники сенаторів повідомили, що п’ятьма найбільшими покупцями російської нафти є Китай, Індія, Словаччина, Угорщина та Азербайджан, а найбільшими імпортерами російського природного газу — Китай, Франція, Японія, Угорщина та Бельгія.

Законопроєкт також передбачає санкції проти російського тіньового флоту танкерів, російських фінансових установ, зокрема Центрального банку РФ, та найбільших державних енергетичних проєктів країни-агресора, серед яких Ямал СПГ і Арктик СПГ 1, 2 та 3.

Нова версія законопроєкту дозволить президенту Дональду Трампу скасувати санкції, якщо він вирішить, що це відповідає національним інтересам США, пише Reuters.

«Це єдиний законопроєкт, який наразі має загальну підтримку, і, ймовірно, єдиний, що просуватиметься далі й чинитиме тиск на Росію так, як ми всі хотіли б», — сказав один із помічників сенатора на умовах анонімності. За його словами, переговори з Трампом щодо цього законопроєкту тривали кілька місяців.

14 липня Трамп заявив журналістам у Білому домі, що до законопроєкту можуть додати санкції проти Ірану та Хезболли. Однак сенатор Блюменталь зазначив: «Ми повинні рухатися далі з цим законопроєктом, а не відкривати його, на мою думку, для інших потенційних цілей».

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The Wall Street Journal із посиланням на аналітиків зазначає, що в разі ухвалення законопроєкту це стане першим випадком, коли Конгрес санкціонує використання мит як геополітичної зброї.

Деякі аналітики, як пише WSJ, побоюються, що Трамп не використовуватиме широкі повноваження, передбачені законопроєктом, так, як це передбачав Сенат. Колишній високопоставлений представник США з питань санкцій Едвард Фішман припустив, що Трамп може скористатися законопроєктом для торговельних воєн «як проти друзів, так і проти ворогів».

«Я припускаю, що Білий дім схилився до підтримки законопроєкту, оскільки там розуміють: він надасть Трампу значно більшу свободу дій щодо тарифів», — заявив Фішман.

Законопроєкт Грема — Блюменталя про санкції проти Росії

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На початку квітня 2025 року до Сенату США було внесено законопроєкт про нові санкції проти Росії, який передбачав запровадження 500-відсоткового мита на імпорт товарів із країн, що продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину. Згодом співавтор законопроєкту Ліндсі Грем заявив, що Сенат планує незабаром ухвалити цей закон.

У червні 2025 року газета The Wall Street Journal писала, що адміністрація Трампа намагається переконати Грема пом’якшити законопроєкт, який на той момент підтримували понад 80 сенаторів і який передбачав санкції проти ключових російських посадовців та секторів економіки, а також штрафи для країн, що ведуть бізнес із Москвою. За даними видання, президент побоювався, що це завадить його меті — «відродженню відносин між США та Росією». Politico зазначало, що законопроєкт, ймовірно, буде суттєво пом’якшено перед ухваленням.

10 липня 2026 року сенатор Грем під час пресконференції в Києві повідомив про досягнення домовленості з адміністрацією Білого дому щодо нової версії законопроєкту про санкції проти Росії.

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Він сказав, що законопроєкт передбачає надання президенту Трампу повноважень запроваджувати мита та санкції проти країн, які купують російські нафту й газ і тим самим фінансово підтримують режим диктатора Володимира Путіна.

Однак увечері 11 липня стало відомо, що сенатор Грем помер у Вашингтоні після раптового нездужання.

Згідно з даними судово-медичних експертів та заявою представників політика, причиною смерті стало розшарування аорти на тлі атеросклеротичного серцево-судинного захворювання.

13 липня представник Білого дому повідомив телеканалу CNN, що Трамп підтримає ухвалення двопартійного пакета санкцій проти Росії, ініціатором якого виступив Ліндсі Грем.