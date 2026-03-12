«Не можна винагороджувати ворога». Демократи вимагають розслідування через послаблення санкцій США проти російської нафти

Демократи в Сенаті США вимагають розслідування після того, як адміністрація американського президента Дональда Трампа послабила санкції проти російської нафти.

Про це у середу, 11 березня, пише The Hill.

Члени меншості у Сенатському комітеті з питань банківської справи, житлового будівництва та міського розвитку надіслали листа голові комітету, республіканцю від Південної Кароліни Тіму Скотту, у якому попросили провести слухання за участі міністра фінансів Скотта Бессента до кінця березня.

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Вони наголосили, що адміністрація не може одночасно стверджувати про підтримку військових операцій США та послаблювати санкції проти диктатора РФ Володимира Путіна.

«Рішення для війни, яку розпочав президент Трамп, не повинно полягати в тому, щоб винагороджувати ворога, який допомагає Ірану наносити удари по американських військах», — підкреслили посадовці.

Демократи звинуватили адміністрацію у порушенні Закону про протидію супротивникам Америки шляхом санкцій (CAATSA), який вимагає повідомляти Конгрес за 30 днів до будь-яких змін щодо санкцій проти таких країн, як Росія.

10 березня повідомлялось, що у Білому домі тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, щоб уникнути перебоїв на світовому ринку. Там вважають, що це «не принесе Москві значної фінансової вигоди».



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У ніч на 10 березня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація «скасує певні санкції, пов’язані з нафтою, щоб знизити ціни». При цьому глава Білого дому не став уточнювати, які саме санкції буде скасовано.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що адміністрація президента США розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії, щоб допомогти стримати зростання світових цін на енергоносії, викликане війною проти Ірану.

За інформацією джерел агентства, обговорення можуть охоплювати і широке послаблення санкцій, і вужчі заходи, які дадуть змогу деяким країнам, наприклад, Індії, купувати російську нафту, не побоюючись санкцій з боку США, зокрема мит.

28 лютого, у перший день початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.

