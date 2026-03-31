Мінфін США скасував санкції проти трьох російських кораблів-контейнеровозів

31 березня, 18:43
Як уточнили у Мінфіні США, обмеження знято з контейнеровозів Fesco Moneron, Fesco Magadan і Sv Nikolay (Фото: Посольство США в Україні via Facebook)

Як уточнили у Мінфіні США, обмеження знято з контейнеровозів Fesco Moneron, Fesco Magadan і Sv Nikolay (Фото: Посольство США в Україні via Facebook)

Влада Сполучених Штатів Америки скасувала санкції проти трьох російських кораблів-контейнеровозів.

Відповідне рішення 31 березня опублікувало Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Як уточнили у відомстві, обмеження знято з контейнеровозів Fesco Moneron, Fesco Magadan і Sv Nikolay.

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Усі судна, з яких було знято санкції, ходять під російським прапором, підсумували в Мінфіні США.

ofac.treasury.gov
Фото: ofac.treasury.gov
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4 лютого агентство Bloomberg із посиланням на джерела серед європейських урядовців писало, що США підготували додаткові санкції проти Росії, однак поки що немає жодних ознак їхнього запровадження.

Також міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що Вашингтон розглядає можливість посилення санкцій проти Росії. За його словами, подальші обмеження залежатимуть від перебігу мирних переговорів.

19 лютого президент США Дональд Трамп офіційно продовжив ще на один рік санкції проти Росії через її війну проти України — передбачає продовження низки санкцій проти РФ, запроваджених указами американських президентів у 2014, 2018 і 2022 роках.

21 березня Мінфін США виключив із санкційних списків OFAC двох громадян Росії — Юрія і Лідію Коржавіних.

Коржавіних внесли до санкційного переліку в травні 2024 року в межах пакета обмежень, спрямованих проти російської військово-промислової бази та мереж обходу санкцій. Тоді OFAC вказували, що їх було внесено до списку за роботу в транспортному секторі економіки РФ.

Редактор: Дмитро Відоменко

Теги:   Санкції США Мінфін США Судно Санкції проти Росії

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