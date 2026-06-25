Мінфін США виключив сімох громадян Росії зі списків санкцій

Міністерство фінансів США виключило сімох громадян Росії, два російські судна та дві турецькі компанії зі списків, пов’язаних із санкціями проти РФ.

Про це йдеться на сайті установи.

Причину такого рішення Мінфін не називає. Зі списків громадян особливих категорій та заборонених осіб (SDN) були вилучені:

Іван Потанін ( син олігарха Володимира Потаніна, голови концерну Норільський нікель;

син олігарха Володимира Потаніна, голови концерну Норільський нікель; Герман Білоус ( заступник голови правління АТ АКБ Новікомбанк);

заступник голови правління АТ АКБ Новікомбанк); Ірина Кремлева ( член правління ПАТ Банк ФК Открытие);

член правління ПАТ Банк ФК Открытие); Михайло Клюкін ( член Наглядової ради ПАТ Совкомбанк);

член Наглядової ради ПАТ Совкомбанк); Віктор Ніколаєв ( член правління ПАТ Банк ФК Открытие);

член правління ПАТ Банк ФК Открытие); Надія Черкасова ( член правління ПАТ Банк ФК Открытие);

член правління ПАТ Банк ФК Открытие); Максим Смірнов ( громадянин РФ).

Крім того, зі списку було вилучено два судна — Геннадій Єгоров та В’ячеслав Аршинов. Обидва — багатоцільові суховантажні судна, пов’язані з Державною транспортною лізинговою компанією Росії.

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Зі списку також вилучили дві турецькі компанії: виробника ліфтів IDA Asansor, якого звинувачують в обході санкцій та постачанні вантажів російській оборонній промисловості.