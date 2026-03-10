Україна ввела санкції проти російських суддів, які виносили незаконні вироки військовополоненим

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти російських суддів, які незаконно засуджують військовополонених, а також продовжив обмеження проти російських компаній.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зазначається, що до санкційного списку увійшов 41 суддя: 38 російських громадян і три колаборанти. За його словами, вони виносили незаконні вироки про арешт військовополонених, а також підтримують і виправдовують війну Росії проти України.

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Зокрема, під санкції потрапив російський суддя, який лише за тиждень засудив дев’ятьох українських військовополонених за сфабрикованими справами про тероризм. Також у списку опинилися судді, які ухвалювали незаконні рішення щодо громадських діячів, активістів і журналістів через їхні політичні або релігійні переконання.

Обмеження запровадили проти колишніх громадян України, які в тимчасово окупованому Донецьку засудили до смертної кари добровольців: двох британців і марокканця за те, що вони захищали Україну у складі ЗСУ і потрапили в полон.

Глава держави також підписав указ, яким продовжив дію санкцій, у яких спливає термін дії, проти 11 російських компаній. Перші санкції щодо них було запроваджено у 2021 та 2023 роках. За цей час три компанії з того списку були повністю ліквідовані, що демонструє важливість застосування санкцій.

До цього пакета увійшли: підприємство, яке займається ремонтом і обслуговуванням авіаційної техніки, зокрема вертольотів типів Ка і Мі; компанія, що спеціалізується на розробці та виготовленні дронів, а також компанії, які незаконно працюють на тимчасово окупованому півострові Крим і причетні до будівництва Кримського мосту.