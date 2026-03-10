Джерела CNN попереджають, що остаточного рішення про масштаби та обсяг можливого послаблення санкцій проти нафти з РФ у Білому домі ще не ухвалено (Фото: Kevin Mohatt / REUTERS)

Співробітники адміністрації президента Дональда Трампа розглядають можливість подальшого послаблення санкцій проти нафти з країни-агресора РФ — на тлі зростання цін через війну США проти Ірану.

Про це 10 березня повідомляє телеканал CNN з посиланнямна власні поінформовані джерела.

«Цей потенційний захід буде спрямований на зміцнення світових поставок нафти і протидію фактичній зупинці поставок через Ормузьку протоку, що призвело до різкого зростання цін за останній тиждень», — пишуть журналісти.

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Водночас джерела CNN попереджають, що остаточного рішення про масштаби та обсяг можливого послаблення санкцій проти нафти з РФ ще не ухвалено.

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У ніч на 10 березня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація «скасує певні санкції, пов’язані з нафтою, щоб знизити ціни».

При цьому глава Білого дому не став уточнювати, які саме санкції буде скасовано.

«Ми маємо санкції проти деяких країн. Ми скасуємо ці санкції, поки ситуація не виправиться», — заявив Трамп.

Інфографіка: NV

Раніше агентство Reuters повідомляло, що адміністрація президента США розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії, щоб допомогти стримати зростання світових цін на енергоносії, викликане війною проти Ірану.

За інформацією джерел агентства, обговорення можуть охоплювати і широке послаблення санкцій, і вужчі заходи, які дадуть змогу деяким країнам, наприклад, Індії, купувати російську нафту, не побоюючись санкцій з боку США, зокрема мит.

«Минулого тижня США дозволили Індії тимчасово закуповувати російську сиру нафту, яка вже перебуває на танкерах у морі, щоб допомогти їй впоратися зі скороченням поставок із Близького Сходу», — пише Reuters.

На відкритті торгів 9 березня вартість нафти вперше з 2022 року перевищила 100 доларів за барель.

Таким чином ринок реагує на загрозу порушення логістики та поставок у регіоні Перської затоки, зокрема через обмеження руху суден у районі Ормузької протоки.

6 березня міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі заявив про зупинку виробництва вуглеводнів і попередив, що слідом за Катаром усі країни Перської затоки почнуть оголошувати форс-мажор. Це підштовхне ціни на нафту до $150 за барель і може обвалити світову економіку, писала FT.

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28 лютого, у перший день початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.