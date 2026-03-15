Україна ініціювала заборону в'їзду до ЄС та запровадження санкцій проти 130 російських командирів

Україна ініціювала запровадження санкцій проти майже 130 російських командирів, які причетні до злочинів проти українців, а також заборону на в'їзд до Євросоюзу.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента в неділю, 15 березня.

Україна вже передала ЄС документ із персональними даними російських командирів та інформацією про близько 300 їхніх родичів. У документі зазначені дати народження та номери їхніх документів, зазначається на сайті ОП.

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До списку потрапили офіцери з підрозділів дальньої авіації, військово-морських сил і ракетних військ наземного базування. Усі вони брали участь у завданні ракетних ударів по українських містах.

«Ми також будемо працювати і над тим, щоб на всіх учасників російської війни були накладені санкції Євросоюзу. Кожен із них несе персональну відповідальність за удари по Україні, по наших людях, по критичній інфраструктурі. За це все має бути справедливе покарання», — наголосив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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Як зазначили в Офісі президента, з початку повномасштабної війни Україна запровадила санкції проти понад 300 осіб із вищого військового керівництва РФ, керівників тактичного й стратегічного напрямів, а також представників спецслужб та окупантів, причетних до ракетних і кібератак, катувань, насильства та викрадення українських дітей.

У лютому міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Європу ввести повну заборону на в'їзд для російських громадян, які брали участь у війні проти України. Він наголошував, що йдеться про довгострокову національну безпеку країн ЄС та захист європейців від «російських бандитів».

14 березня в ЄС повідомили, що ще на пів року продовжили санкції проти близько 2600 фізичних та юридичних осіб РФ за підрив та дестабілізацію суверенної України.

15 березня Україна ввела санкції проти 10 російських паралімпійців, які брали участь у війні на боці РФ.

Також під санкції потрапили 130 фізичних і 48 юридичних осіб, які пов’язані з ВПК РФ. Серед них компанія, яка має стосунок до постачання компонентів для виробництва супутникової навігаційної апаратури серії Комета.

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Окрім цього, в санкційному списку опинилися підприємства, які допомагають у виробництві ракетного комплексу Орєшнік.

Також до списку увійшли компанії та громадяни Ірану, причетні до виготовлення іранських дронів і ракет, що застосовуються не лише проти України, а й на Близькому Сході.