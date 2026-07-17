Законопроєкт про санкції проти Росії, який просував покійний сенатор Ліндсі Грем , уже має понад 60 співавторів — цього достатньо для його ухвалення в Сенаті.

Про це повідомляє видання Axios.

За даними джерела, знайомого із ситуацією, законопроєкт наразі має щонайменше 61 співавтора: 39 республіканців і 22 демократи.

Найбільшою перешкодою, яка залишається, є виділення часу для розгляду законопроєкту на пленарному засіданні, зазначає видання.

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14 липня сенатори США представили оновлену версію законопроєкту про санкції проти Росії, який розробив Ліндсі Грем. Законопроєкт пом’якшує загрозу запровадження мит щодо Китаю, Індії та інших великих імпортерів нафти й газу з РФ, що містилася в початковій версії.

Законопроєкт пропонує запровадити санкції проти російських посадовців і використати мита для тиску на Китай та Індію, щоб зменшити їхню залежність від Росії у постачанні енергоносіїв.

Порівняно з початковою версією документа, представленою у квітні 2025 року Ліндсі Гремом і сенатором-демократом від штату Коннектикут Річардом Блюменталем, запропоновані мита для покупців російської нафти та природного газу знижуються з 500% до 100%. Також передбачено виняток для країн, що імпортують менш як 15% російського експорту природного газу та вживають значних заходів для скорочення цього імпорту. Таким чином, під дію санкцій можуть не потрапити Японія, Франція, Угорщина та Бельгія.

Законопроєкт Грема — Блюменталя про санкції проти Росії

На початку квітня 2025 року до Сенату США було внесено законопроєкт про нові санкції проти Росії, який передбачав запровадження 500-відсоткового мита на імпорт товарів із країн, що продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину. Згодом співавтор законопроєкту Ліндсі Грем заявив, що Сенат планує незабаром ухвалити цей закон.

У червні 2025 року газета The Wall Street Journal писала, що адміністрація Трампа намагається переконати Грема пом’якшити законопроєкт, який на той момент підтримували понад 80 сенаторів і який передбачав санкції проти ключових російських посадовців та секторів економіки, а також штрафи для країн, що ведуть бізнес із Москвою. За даними видання, президент побоювався, що це завадить його меті — «відродженню відносин між США та Росією». Politico зазначало, що законопроєкт, ймовірно, буде суттєво пом’якшено перед ухваленням.

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10 липня 2026 року сенатор Грем під час пресконференції в Києві повідомив про досягнення домовленості з адміністрацією Білого дому щодо нової версії законопроєкту про санкції проти Росії.

Він сказав, що законопроєкт передбачає надання президенту Трампу повноважень запроваджувати мита та санкції проти країн, які купують російські нафту й газ і тим самим фінансово підтримують режим диктатора Володимира Путіна.

Однак увечері 11 липня стало відомо, що сенатор Грем помер у Вашингтоні після раптового нездужання.

Згідно з даними судово-медичних експертів та заявою представників політика, причиною смерті стало розшарування аорти на тлі атеросклеротичного серцево-судинного захворювання.

13 липня представник Білого дому повідомив телеканалу CNN, що Трамп підтримає ухвалення двопартійного пакета санкцій проти Росії, ініціатором якого виступив Ліндсі Грем.

14 липня Трамп заявив журналістам у Білому домі, що до законопроєкту можуть додати санкції проти Ірану та Хезболли. Однак сенатор Блюменталь зазначив: «Ми повинні рухатися далі з цим законопроєктом, а не відкривати його, на мою думку, для інших потенційних цілей».