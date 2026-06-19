Лідери ЄС погодили продовження санкцій проти Росії ще на рік

ЄС ще на рік продовжив секторальні санкції проти Росії (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Речниця президента Європейської ради Марія Томасік повідомила, що лідери ЄС на засіданні Європейської ради погодили продовження секторальних санкцій проти Росії на 12 місяців замість шести, як було раніше.

Про це повідомляє Суспільне.

Томасік також зазначила, що це перший випадок, коли рішення ухвалили одностайно 27 голосами.

Раніше прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев перед засіданням Європейської ради заявив, що його країна застосує право вето щодо нового пакета санкцій проти Росії через потенційний негативний вплив обмежень на болгарську економіку та незгоду із санкціями проти представника Російської православної церкви.

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Водночас він зазначив, що Софія не блокуватиме спільні рішення ЄС щодо євроінтеграції Києва і підтримає початок переговорів про вступ України до блоку.

Санкції ЄС проти Росії — що відомо

Європейський Союз посилив тиск на Москву в понеділок, 15 червня 2026 року, ухваливши новий пакет обмежень, спрямований проти російського військово-промислового комплексу, її тіньового флоту нафтових і газових танкерів, а також мереж, які підтримують гібридні операції Кремля проти Європи. Наступний, уже 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ, європейські лідери планують остаточно затвердити до 15 липня 2026 року.

Цьому передувало активне обговорення розширення персональних обмежень. Так, 9 червня 2026 року Радіо Свобода повідомило, що Євросоюз розглядає можливість додати до списку осіб, які підпадають під індивідуальні санкції, ще 42 імені — зокрема помічника російського диктатора Володимира Путіна Володимира Мединського та патріарха РПЦ Кирила. Усі рішення щодо санкційних пакетів у ЄС вимагають одностайної згоди всіх країн-членів, що дає право окремим державам блокувати або затягувати процес ухвалення спільних рішень.