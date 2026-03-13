Як заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц, будь-які кроки в плані пом’якшення санкцій проти нафти з Росії є помилковими (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Влада Німеччини дізналася про рішення США послабити нафтові санкції проти Росії лише вранці 13 березня після того, як Білий дім видав дозвіл на купівлю російської нафти і нафтопродуктів, які «застрягли» на танкерах у морі.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, повідомляє агентство Reuters і телеканал N-tv.

Як заявив німецький політик, будь-які кроки в плані пом’якшення санкцій проти Росії є помилковими.

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«Ми вважаємо, що це неправильно», — сказав він на пресконференції разом зі своїм норвезьким колегою Йонасом Стере.

«Наразі існує проблема з цінами (на нафту — ред.), але не з поставками. І щодо цього я хотів би знати, які ще чинники спонукали уряд США ухвалити це рішення», — сказав канцлер ФРН.

На запитання від журналістів стосовно перекриття та мінування іранським режимом Ормузької протоки, Мерц відповів, що «немає підстав» розглядати можливість надання військового захисту морським шляхам.

«Дозвольте мені ще раз чітко заявити — Німеччина не бере участі в цій війні, і ми не хочемо брати в ній участь», — сказав він.

У ніч проти 10 березня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація «скасує певні санкції, пов’язані з нафтою, щоб знизити ціни». При цьому глава Білого дому не став уточнювати, які саме санкції буде скасовано.

10 березня повідомлялося, що в Білому домі тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, щоб уникнути перебоїв на світовому ринку. Там вважають, що це «не принесе Москві значної фінансової вигоди».

Раніше агентство Reuters повідомляло, що адміністрація президента США розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії, щоб допомогти стримати зростання світових цін на енергоносії, викликане війною проти Ірану.

За інформацією джерел агентства, обговорення можуть охоплювати і широке ослаблення санкцій, і вужчі заходи, які дадуть змогу деяким країнам, наприклад, Індії, купувати російську нафту, не побоюючись санкцій з боку США, зокрема мит.

28 лютого, у перший день початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.