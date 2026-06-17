Болгарські ЗМІ написали про те, що країна може спробувати «вступитися» за головного діяча РПЦ (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Болгарія заявила про незгоду з деякими частинами 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії .

Про це написало Politico у середу, 17 червня, з посиланням на два дипломатичні джерела.

Як повідомив болгарський мовник BNR, причиною незгоди ймовірно може бути позиція щодо патріарха РПЦ Кирила (Володимира Гундяєва). Його запропонували внести до санкційного списку через його підтримку війни, розв’язаної Росією проти України. Болгарія, за інформацією місцевих ЗМІ, може спробувати «вступитися» за Кирила.

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BNR зауважує, що з усіх болгарських митрополитів лише очільник Русенської єпархії Наум виступив з офіційною позицією і підтримав Вселенського патріарха Варфоломія, який засудив російську атаку на Києво-Печерську лавру.

21-й пакет санкцій ЄС проти РФ планують остаточно затвердити до 15 липня.

15 червня Євросоюз ухвалив новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на військово-промисловий комплекс держави-агресора, її тіньовий флот та мережі, які підтримують гібридні операції Москви проти Європи.

9 червня Радіо Свобода повідомило, що ЄС може додати до списку осіб, які підпадають під персональні санкції, ще 42 імені - зокрема помічника диктатора РФ Путіна Володимира Мединського та патріарха РПЦ Кирила.