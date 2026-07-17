За удари по Києву. ЄС запровадив нові санкції проти компаній російського ВПК

У відповідь на продовження російської агресії проти України Євросоюз запровадив нові санкції проти п’яти компаній, що входять до складу військово-промислового комплексу РФ.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС у п’ятницю, 17 липня.

Зокрема у ЄС зазначили, що санкції вперше було запроваджено через масовані атаки РФ по Києву у ніч проти 1 та 5 липня і цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі.

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Всі компанії, що потрапили під нові обмеження, входять до групи ABS Electro, яка виробляє електронні й радіоелектронні компоненти для дронів типу Шахед і Герань. Завдяки цим компонентам росіяни роблять свої безпілотники стійкішими до засобів РЕБ.

Кілька компаній зі списку також виробляють автоматизовані системи управління для енергетичного сектора, забезпечуючи таким чином фінансові надходження уряду держави-агресора РФ.

До санкційного списку внесено і одну фізичну особу — Ірину Харісову, яка очолює раду директорів групи компаній ABS Electro та є директоркою кількох підприємств зі складу цієї групи.

ЄС все ще працює над 21-м пакетом санкцій проти РФ. 13 липня Болгарія заявила, що підтримає цей пакет після того, як зі списку вилучили патріарха РПЦ Кирила та російського олігарха Вагіта Алекперова.

Проте посли ЄС не змогли погодити нові санкції 13 та 14 липня. 15 липня Комітет постійних представників ЄС (Coreper) так само не зміг ухвалити рішення щодо 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Поки дискусії щодо цього питання продовжуються, ЄС вирішив заморозити до 23 липня цінову стелю на російську нафту.

Наступна спроба затвердження 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії запланована на 22 липня.