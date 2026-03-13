«Один із найсерйозніших ризиків». Вісім країн ЄС закликали заборонити російським військовим в'їзд до Шенгенської зони

13 березня, 13:56
Президент Литви Гітанас Науседа пояснив, чому військові РФ є небезпечними для ЄС (Фото: REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Литви Гітанас Науседа пояснив, чому військові РФ є небезпечними для ЄС (Фото: REUTERS/Ints Kalnins)

Вісім країн-членів ЄС звернулися до керівництва блоку із закликом запровадити заборону на в'їзд до Шенгенської зони чинним та колишнім російським комбатантам.

Про це повідомив у Х президент Литви Гітанас Науседа у п’ятницю, 13 березня.

До зверненні про заборону долучилися країни Балтії - Литва, Латвія, Естонія, а також Польща, Німеччина, Фінляндія, Румунія і Швеція.

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«Ми вважаємо, що потенційний в'їзд до Шенгенської зони колишніх і чинних військовослужбовців-комбатантів РФ — це один із найсерйозніших і постійних ризиків», — йдеться у дописі Гітанаса Науседи.

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Президент Литви наголосив, що в'їзд таких осіб може мати серйозні наслідки для безпеки усіх країн-членів ЄС.

У листі до керівництва ЄС лідери восьми держав пояснили, що колишні російські комбатанти з великою долею ймовірності можуть втягуватися в організовану злочинність, екстремістські рухи чи ворожу діяльність проти країн ЄС у контексті гібридних дій Росії. Про це повідомила Європейська правда, яка ознайомилася з текстом листа.

Також підписанти листа зазначили, що серед російських військовослужбовців є понад 180 тисяч засуджених за кримінальні злочини, яких достроково звільнили в обмін на контракт.

«Кількість шенгенських віз, які видаються російським громадянам, вже відчутно зростає. З огляду на свободу пересування у Шенгені, безпекові аспекти не залежать від того, яка країна видала візу чи посвідку на проживання… Наша бездіяльність може створити довгострокові вразливості, яких на даному етапі ще можна уникнути», — йдеться у листі.

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З огляду на важливість питання, лідери восьми країн пропонують розглянути його та відобразити певну спільну позицію вже у висновках найближчого саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19−20 березня.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Євросоюз Шенгенська віза Санкції проти Росії Гітанас Науседа

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