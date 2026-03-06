Угорщина і Словаччина знову намагаються вивести зі санкційного списку кількох громадян РФ (Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa)

Про це повідомив у пятницю, 6 березня, редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк.

За його інформацією, йдеться про продовження дії індивідуальних санкцій проти росіян ще на пів року. Крайній термін для продовження санкцій — 15 березня.

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Також Йозвяк повідомив, що ЄС висунув контрпропозицію — продовження на 12 місяців і вилучення зі списку двох осіб, яких вважають «слабкими кейсами», тобто недостатньо обґрунтованими для захисту в судах.

Востаннє персональні санкції ЄС проти громадян РФ продовжували у вересні 2025 року. Тоді Європейська правда писала, що Угорщина і Словаччина вимагали прибрати зі списку прізвища шістьох росіян, але цього не сталося.

Як зауважив Рікард Йозвяк у своєму дописі в Х, прізвища лишилися «тими самими». Офіціально їх не називають, але відомо, що йдеться про тих, хто підтримує та/або фінансує війну РФ проти України.

Рада Європейського Союзу не змогла затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого — четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас повідомила, що Євросоюз проводить роботу з цього приводу з Угорщиною та Словаччиною.

20 лютого Угорщина заблокувала кредит на €90 млрд для України від ЄС.