Італія заявила про стурбованість через можливість запровадження санкцій проти очільника РПЦ Кирила (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Про це написало Politico у п’ятницю, 3 липня, з посиланням на інформацію трьох європейських дипломатів.

Видання зауважило, що занепокоєння Італії походить з Ватикану та зосереджене на питанні щодо «санкцій проти лідера християнської конфесії».

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Речник постійного представництва Італії при ЄС відмовився від коментарів.

Раніше очільниця європейської дипломатії Кая Каллас запропонувала запровадити у 21-му пакеті санкцій проти Росії заборону на в'їзд до ЄС для патріарха Кирила, який є одним з ключових союзників російського диктатора Володимира Путіна. Кирило неодноразово хвалив і виправдовував повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Болгарія, у якій православна церква відіграє дуже важливу роль, виступила проти. Місцевий мовник BNR зазначав, що з усіх болгарських митрополитів лише очільник Русенської єпархії Наум виступив з офіційною позицією і підтримав Вселенського патріарха Варфоломія, який засудив російську атаку на Києво-Печерську лавру 15 червня.

18 червня прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що його країна застосує право вето щодо нового пакета санкцій ЄС проти Росії через потенційний негативний вплив обмежень на болгарську економіку та незгоду із санкціями проти представника Російської православної церкви.

21-й пакет санкцій ЄС проти РФ планують остаточно затвердити до 15 липня.