Болгарія затребувала прибрати зі списку санкцій ЄС патріарха РПЦ Кирила та російського олігарха Алекперова

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що його країна заблокує 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо зі списку не виключать очільника РПЦ Кирила та експрезидента компанії Лукойл Вагіта Алекперова.

Про це Радев сказав під час сесії запитань і відповідей у ​​парламенті, повідомив у п’ятницю, 3 липня, болгарський мовник BNR.

Обґрунтовуючи вимогу виключити з санкційного списку Алекперова, Радев заявив, що прагне таким чином «захистити енергетичні інтереси Болгарії» — мовляв, обмеження проти експрезидента Лукойл можуть завадити роботі нафтопереробного заводу в Бургасі.

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Щодо Кирила, то Радев сказав, що його «не цікавить сама ця особа», але акцентував на тому факті, що Кирило (Володимир Гундяєв) очолює РПЦ.

Раніше Верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас пропонувала запровадити у 21-му пакеті санкцій проти Росії заборону на в'їзд до ЄС для патріарха Кирила, який є одним з ключових союзників російського диктатора Володимира Путіна. Кирило неодноразово хвалив і виправдовував повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Болгарія, у якій православна церква відіграє дуже важливу роль, виступила проти. Зокрема 18 червня прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що його країна застосує право вето щодо нового пакета санкцій ЄС проти РФ — через нібито потенційний негативний вплив обмежень на болгарську економіку та незгоду із санкціями проти діяча РПЦ.

3 липня Politico написало, що Італія теж висловила стурбованість щодо планів ЄС запровадити санкції проти патріарха РПЦ Кирила і що ця стурбованість походить з Ватикану.

21-й пакет санкцій ЄС проти Росії планують остаточно затвердити до 15 липня.