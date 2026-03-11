«Майбутнє не можна будувати на репресіях». ЄС запровадив проти Ірану нові санкції за порушення прав людини

11 березня, 16:12
Очільниця євродипломатії Кая Каллас наголосила, що ЄС і надалі переслідуватиме відповідальних за репресії в Ірані (Фото: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto via REUTERS)

Очільниця євродипломатії Кая Каллас наголосила, що ЄС і надалі переслідуватиме відповідальних за репресії в Ірані (Фото: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto via REUTERS)

Посли країн-членів Євросоюзу схвалили нові санкції проти іранських посадовців та організацій за порушення прав людини.

Про це повідомила Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас у середу, 11 березня.

Вона зауважила, що війна з Іраном триває, і Євросоюз «захищатиме свої інтереси та переслідуватиме тих, хто відповідальний за внутрішні репресії в Ірані».

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«ЄС також надсилає Тегерану сигнал, що майбутнє Ірану не можна будувати на репресіях», — наголосила Кая Каллас.

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Під нові європейські санкції потрапили 19 іранських чиновників та установ.

У січні іранський опозиційний телеканал Iran International повідомляв, що під час протестів в Ірані загинули щонайменше 12 тисяч людей.

Антиурядові протести в Ірані спалахнули наприкінці 2025 року. Вони розпочалися в Тегерані, де місцеві підприємці були обурені економічною ситуацією та падінням курсу національної валюти — ріала. Торік іранський ріал втратив майже половину своєї вартості стосовно американського долара, а інфляція в грудні досягла 42,5%.

У протестах взяли участь навіть ті регіони країни, які раніше вважалися лояльними до режиму аятол.

NV
Інфографіка: NV

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї. Згодом його наступником обрали його сина Моджтабу Хаменеї.

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Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Іран Санкції ЄС Кая Каллас

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