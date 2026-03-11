«Майбутнє не можна будувати на репресіях». ЄС запровадив проти Ірану нові санкції за порушення прав людини
Очільниця євродипломатії Кая Каллас наголосила, що ЄС і надалі переслідуватиме відповідальних за репресії в Ірані (Фото: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto via REUTERS)
Посли країн-членів Євросоюзу схвалили нові санкції проти іранських посадовців та організацій за порушення прав людини.
Про це повідомила Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас у середу, 11 березня.
Вона зауважила, що війна з Іраном триває, і Євросоюз «захищатиме свої інтереси та переслідуватиме тих, хто відповідальний за внутрішні репресії в Ірані».
«ЄС також надсилає Тегерану сигнал, що майбутнє Ірану не можна будувати на репресіях», — наголосила Кая Каллас.
Під нові європейські санкції потрапили 19 іранських чиновників та установ.
У січні іранський опозиційний телеканал Iran International повідомляв, що під час протестів в Ірані загинули щонайменше 12 тисяч людей.
Антиурядові протести в Ірані спалахнули наприкінці 2025 року. Вони розпочалися в Тегерані, де місцеві підприємці були обурені економічною ситуацією та падінням курсу національної валюти — ріала. Торік іранський ріал втратив майже половину своєї вартості стосовно американського долара, а інфляція в грудні досягла 42,5%.
У протестах взяли участь навіть ті регіони країни, які раніше вважалися лояльними до режиму аятол.
28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї. Згодом його наступником обрали його сина Моджтабу Хаменеї.