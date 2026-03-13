Український президент Володимир Зеленський заявив, що рішення Сполучених Штатів призупинити дію санкцій на продаж російської нафти та нафтопродуктів, завантажених на судна до 12 березня, може дати РФ на її агресію близько $10 млрд.

Про це він повідомив на пресконференції зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном у п’ятницю, 13 березня.

«Тільки одне це послаблення з боку Америки може дати Росії на війну суму близько $10 млрд. Це точно не допомагає миру», — сказав Зеленський.

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Він додав, що заради досягнення справжньої безпеки й тривалого миру треба подолати блокування 20-го пакету санкцій Євросоюзу проти РФ.

9 березня агентство Reuters повідомляло, що адміністрація президента США розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії, щоб допомогти стримати зростання світових цін на енергоносії, викликане війною проти Ірану.

За інформацією джерел, обговорення можуть охоплювати і широке послаблення санкцій, і вужчі заходи, які дадуть змогу деяким країнам, наприклад, Індії, купувати російську нафту, не побоюючись санкцій з боку США, зокрема мит.

10 березня речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Вашингтон тимчасово дозволив Індії купувати російську нафту, щоб уникнути перебоїв на світовому ринку. США вважають, що це «не принесе Москві значної фінансової вигоди».

Джерела видання Axios повідомляли, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон закликали президента Сполучених Штатів Дональда Трампа не послаблювати санкції проти російської нафти.

13 березня президент Євроради Антоніу Кошта сказав, що рішення США скасувати санкції на експорт російської нафти може дати країні-агресорці Росії більше ресурсів для продовження війни проти України.