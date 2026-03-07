Заява пролунала після того, як США запровадили 30-денне послаблення санкційних обмежень (Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон розглядає можливість зняти санкції з частини російської нафти, щоб збільшити пропозицію та знизити дефіцит на світовому ринку на тлі ескалації на Близькому Сході.

Про це він сказав в ефірі програми Kudlow на Fox Business, передає Reuters.



За словами Бессента, «на воді» перебувають сотні мільйонів барелів нафти, на які накладено санкції, і Міністерство фінансів США може «створити пропозицію», якщо ці обмеження буде знято.

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Заява пролунала після того, як США запровадили 30-денне послаблення санкційних обмежень, яке дозволяє Індії купувати російську нафту, що вже перебуває на танкерах у морі.

У матеріалі Reuters йдеться, що такий підхід у Вашингтоні розглядають як інструмент стабілізації постачання нафти на тлі ризиків перебоїв у регіоні Перської затоки.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рик лева (Ізраїль) і Епічна лють (США) 28 лютого.

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована, вранці 28 лютого. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді.

NV писав про те, як ринки відреагували на іранську кризу.

2 березня 2026 року в Перській затоці стали на якір відразу 150 танкерів. Постачання нафти і LNG було зупинено.

Зупинка танкерів у Перській затоці підняла ціну на газ до рекордної позначки.

Водночас у США заявили, що Іран не перекрив Ормузьку протоку.

Компанія Aluminium Bahrain (Alba), яка управляє одним із найбільших у світі плавильних заводів, попередила клієнтів про зупинення постачання через загострення конфлікту на Близькому Сході. Було оголошено форс-мажор.