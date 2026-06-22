Як заявив глава Мінфіну США Скотт Бессент, скасування санкцій стане значною підтримкою для іранської економіки після багатьох років жорстких обмежень на експорт нафти (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)

Адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово скасовує санкції на продаж іранської нафти . Білий дім таким чином виконує одне з ключових зобов’язань, взятих на себе в рамках угоди про перемир’я з Тегераном.

Про це 22 червня повідомляє американський телеканал CNN.

60-денне перемир’я, про яке оголосили в понеділок, настало після переговорів між США та Іраном, що відбулися у Швейцарії минулими вихідними. Їх глава Мінфіну США Скотт Бессент схарактеризував як «плідні».

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«Іран взяв на себе зобов’язання забезпечити вільний і відкритий транзит через Ормузьку протоку та допустити інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на свою територію. У рамках цієї домовленості Міністерство фінансів видало тимчасову 60-денну загальну ліцензію, що дозволяє видобуток, постачання та продаж іранської нафти», — написав чиновник у соцмережі X.

Як зазначає CNN, тимчасове скасування санкцій дозволяє Ірану продавати та постачати нафту без обмежень до 00:01 21 серпня — практично в усі країни світу, включаючи США.

«Це може стати значною підтримкою для іранської економіки після багатьох років жорстких обмежень на експорт нафти — така зміна була узгоджена переговірниками адміністрації Трампа в спробі переконати Іран повністю відкрити Ормузьку протоку та пом’якшити глобальну кризу в сфері енергопостачання», — підсумували журналісти.

Переговори між Іраном та США у Швейцарії

У Швейцарії ввечері 20 червня розпочалися переговори між США та Іраном на високому рівні, у яких також беруть участь представники держав-посередників — Катару та Пакистану.

Американську делегацію очолює віцепрезидент Джей Ді Венс, до її складу також входять зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланник Стів Віткофф.

Також до Швейцарії пізно ввечері 20 червня прибули спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

Того ж дня об'єднане військове командування Ірану — Центральний штаб Хатам аль-Анбія — оголосило про закриття Ормузької протоки для руху будь-яких суден.

Тегеран обґрунтував цей крок нібито порушенням умов угоди про припинення вогню з боку США та Ізраїлю.

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Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть ввести збір за прохід через Ормузьку протоку, якщо остаточної угоди з Іраном не буде досягнуто.

Перший раунд переговорів між США та Іраном завершився в ніч на 22 червня. У спільній заяві посередників — Катару та Пакистану — зазначається, що переговори відбулися в «позитивній та конструктивній атмосфері», а також було досягнуто «обнадійливого прогресу».

Також було узгоджено «дорожню карту» щодо досягнення остаточної угоди протягом 60 днів. Технічні переговори «з усіх питань» триватимуть у Швейцарії до кінця цього тижня, заявили представники посередників.