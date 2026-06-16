Канада розширила санкції проти Росії, Кремль вирішив заборонити канадським депутатам в'їзд

У вівторок, 16 червня, уряд Канади оголосив про запровадження масштабного пакета санкцій проти Росії.

Під нові обмеження потрапили 162 фізичні та юридичні особи, а також судна російського «тіньового флоту», які Кремль використовує для обходу нафтового ембарго. Відповідне рішення на полях саміту G7 у Франції оголосив прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

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За його словами, санкції спрямовані на перекриття енергетичних доходів Москви, удар по підприємствах оборонно-промислового комплексу та дезінформаційних структурах.

Паралельно з обмеженнями Оттава посилила військову підтримку Києва. Марк Карні повідомив, що в Україну вже прямують комплекси ППО в межах спеціального проєкту PURL. Загалом від початку року Канада надала Україні $2,8 млрд військової допомоги, пролонгувала тренувальну місію UNIFIER та загалом внесла до «чорних списків» понад 3 400 осіб і компаній та 600 російських суден.

Президент України Володимир Зеленський після двосторонньої зустрічі з канадським прем'єром на саміті висловив вдячність Оттаві за швидку реакцію на проблему «тіньового флоту» РФ.

«Обговорили також формати оборонної співпраці, участь Канади у фінансуванні виробництва українських дронів за данською моделлю, співпрацю в енергетичній сфері. Важливо, що Канада продовжить надавати Україні енергетичну підтримку та допомогу у відновленні», — наголосив глава держави.

У Міністерстві закордонних справ РФ на рішення Оттави відреагували традиційними звинуваченнями на адресу «канадської політичної еліти» та оголосили про «дзеркальну відповідь». Російське дипломатичне відомство закрило в'їзд до країни для 103 громадян Канади, серед яких переважно діючі члени парламенту. У Москві обурилися, що діяльність цих канадських посадовців спрямована на «очорнення курсу РФ» та конфіскацію заблокованих російських державних активів.