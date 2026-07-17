США призначили Сандру Аудкірк тимчасовою повіреною у справах в Україні

До роботи в Києві приступила нова тимчасова повірена у справах США (Фото: Посольство США в Україні)

Сандра Аудкірк 8 липня 2026 року розпочала виконання обов’язків тимчасової повіреної у справах у посольстві США в Києві. Про її призначення повідомили в американському дипломатичному представництві в Україні, на що звернув увагу нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко.

У посольстві зазначили, що Аудкірк є кар'єрною дипломаткою та представницею вищого корпусу дипломатичної служби США (Senior Foreign Service). Вона понад три десятиліття працює на дипломатичній службі, представляючи інтереси Сполучених Штатів у різних країнах і обіймаючи посади з дедалі ширшим рівнем відповідальності.

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Із 2024 року вона працювала у Міністерстві оборони США. Спершу Аудкірк була заступницею директора Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа К. Маршалла, а згодом стала цивільною заступницею та радницею з питань зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США.

У 2021−2024 роках дипломатка очолювала Американський інститут на Тайвані. До цього у Вашингтоні вона працювала у підрозділах Держдепартаменту США, що опікувалися питаннями Східної Азії та Тихоокеанського регіону, енергетики, економіки та бізнесу.

У межах своєї роботи Аудкірк займалася питаннями стратегічного суперництва між державами, енергетичної безпеки, протидії фінансуванню загроз, а також застосування економічних санкцій. Також вона обіймала посаду старшої чергової офіцерки Оперативного центру Державного департаменту США.

Дипломатичну службу за кордоном вона проходила, зокрема, у Тайбеї, Дубліні, Анкарі, Кінгстоні, Стамбулі та Пекіні.

Сандра Аудкірк родом із Тампи, штат Флорида. Вона закінчила Школу дипломатичної служби Джорджтаунського університету. Дипломатка одружена зі Скоттом Аудкірком, також представником дипломатичної служби, та має трьох дорослих дітей. Вона володіє китайською (мандаринською) і турецькою мовами.

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Попередня тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс завершила свою дипломатичну місію 27 червня. Вона виконувала обов’язки голови посольства США в Києві з травня 2025 року.

Газета Financial Times писала, що Девіс залишила посаду і поїхала з Києва через розбіжності з президентом США Дональдом Трампом.

Три співрозмовники FT заявили, що Девіс «розчарувалася у своїй роботі» через розбіжності з главою Білого дому щодо підтримки України, яка дедалі більше слабшає. Джерела газети також повідомили, що Девіс хоче закінчити 30-річну кар'єру в дипломатичній сфері.