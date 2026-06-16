Світові лідери, які цього тижня зібралися у Франції на саміті G7, вважають, що позиції Європи та США збігаються в тому, що становище України на фронті стає дедалі сильнішим . Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Тривалий час, починаючи з зустрічі Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним на Алясці минулого літа, американський президент заявляв, що Україна «немає козирів» і має погодитися на територіальні поступки для завершення війни.

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Водночас вранці 16 червня, коли президент України прибув до Ев’ян-ле-Бен, камери зафіксували його розмову з Еммануелем Макроном щодо можливих кроків для організації зустрічі з Трампом.

Невдовзі після цього, за словами представника G7, французький президент на короткий час зібрав Трампа і Зеленського для неформальної розмови на полях переговорів. Під час цієї зустрічі президент України показав Трампу фотографії зруйнованого Успенського собору в Києві. Співрозмовник видання описав реакцію Трампа як зворушену. Після цього було погоджено окрему зустріч, яку додали до графіка Трампа на той самий день.

Під час спілкування з журналістами на зустрічі з еміром Катару Трамп заявив, що Росія «має піти на угоду». Він назвав поточну ситуацію «абсурдною» та додав, що докладе всіх можливих зусиль для її врегулювання.

Guardian зазначає, що ці коментарі не містили характерних для Трампа вимог до Зеленського про капітуляцію, навіть попри нещодавню телефонну розмову Трампа з Путіним, що відбулася в неділю.

Один із представників G7 зазначив, що серед союзників дедалі більше формується переконання: Росія не здатна досягти перемоги на полі бою. Це свідчить про помітну зміну в оцінках ситуації порівняно з підходом, який Трамп демонстрував після саміту в Анкориджі у 2025 році, додає видання.

Раніше журналістка DW Мікаела Кефнер повідомила, що на полях саміту G7 Дональд Трамп визнав, що Путін наразі перебуває у більш слабкій позиції щодо війни РФ проти України.

Саміт G7 та Україна — що відомо

Саміт лідерів Групи семи (G7) відкрився в понеділок, 15 червня, в курортному французькому місті Ев’ян-ле-Бен під головуванням Еммануеля Макрона. Як заявляв напередодні президент Франції, головними темами порядку денного, які зібрали світових лідерів, є пошук шляхів для завершення війни РФ проти України, врегулювання безпекової ситуації на Близькому Сході, а також відновлення судноплавства та відкриття Ормузької протоки.

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У вівторок, 16 червня, на полях саміту G7 відбулися закриті переговори між Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Американський президент назвав цю першу за кілька місяців зустріч «дуже хорошою» і публічно заявив, що Росія має укласти угоду для завершення війни. Трамп також анонсував другий раунд перемовин з українським лідером, який має відбутися пізніше того ж дня.



Зі свого боку Володимир Зеленський, оприлюднивши кадри зустрічі за участю держсекретаря США Марка Рубіо та міністра оборони України Рустема Умєрова, наголосив, що для України «завжди важливо координувати позиції» з ключовими союзниками.