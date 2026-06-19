Контакти ЄС із Кремлем стали головною темою обговорення щодо України на саміті у Брюсселі — ЗМІ

Лідери ЄС обговорили контакти Кошти з Кремлем під час саміту у Брюсселі (Фото: REUTERS/Yves Herman)

На саміті ЄС у Брюсселі лідери країн обговорили контакти команди президента Європейської ради Антоніу Кошти з Кремлем , які стали головною темою під час розгляду питання щодо України.

Про це у п’ятницю, 19 червня, пише Європейська правда.

Раніше повідомлялось, що Кошта через своїх представників двічі контактував із Кремлем, намагаючись створити умови для можливого залучення диктатора РФ Володимира Путіна до переговорів щодо завершення війни в Україні. Ця інформація викликала обговорення серед лідерів країн ЄС під час зустрічі.

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За даними видання, розмова про ці контакти розпочалася ще під час участі президента України Володимира Зеленського у засіданні. Багато європейських лідерів хотіли висловити свою позицію, через що саме ця тема зайняла більшу частину обговорення, яке тривало ще близько 1,5−2 годин після від'їзду Зеленського.

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Офіційних рішень за підсумками дискусії не ухвалили. Водночас частина представників ЄС висловила невдоволення тим, що Кошта ініціював контакти з Кремлем без попереднього узгодження з усіма членами Європейської ради, заявили в європейських медіа. Однак співрозмовники ЄП зазначають, що перед цим Кошта проводив консультації з окремими європейськими столицями.

За словами дипломатичного джерела, під час контактів з Кремлем не обговорювали змістовні питання, а лише йшлося «про відкриття каналу комунікації».

Також у Брюсселі наголосили, що Кошта наразі не веде переговорів — і це рішення підтримали всі лідери ЄС. Представники Союзу зазначають, що зараз не настав момент для переговорів із Кремлем, однак дипломатичні канали мають залишатися готовими на випадок зміни обставин. Якщо ж у майбутньому розпочнуться повноцінні переговори, президент Європейської ради повинен буде отримати відповідний мандат від інших лідерів ЄС.

За неофіційною інформацією, йдеться про дві розмови між главою кабінету Кошти Педро Луртьє та радником Путіна із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим, які відбулися останніми тижнями.

Попри суперечки всередині Євросоюзу, Україна раніше неодноразово закликала ЄС активніше долучатися до можливих переговорних процесів із російським диктатором.

Переговори про закінчення війни в Україні — що відомо

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Саміт лідерів Групи семи проходить у французькому Евіані з 15 по 17 червня. Однією з головних тем зустрічі стало обговорення потенційних мирних перемовин між Україною та РФ. Зокрема, європейські лідери планували скоординувати позиції з президентом США Дональдом Трампом та залучити його до обговорення «п'яти основних пунктів» врегулювання війни.

Ці п’ять умов для досягнення справедливого і міцного миру були сформульовані 7 червня у Лондоні під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідерами Великої Британії (Кіром Стармером), Франції (Емманюелем Макроном) та Німеччини (Фрідріхом Мерцом) у форматі E3 + Україна.

Учасники формату E3 чітко наголосили, що Європа як незмінний союзник Києва має відігравати ключову роль у будь-якому майбутньому врегулюванні.

У Кремлі на спільну європейську ініціативу відреагували традиційною критикою. 8 червня речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав озвучені лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини умови «непослідовними» та заявив, що Москві «важко уявити» переговори на подібній основі.

15 червня Трамп заявив, що після врегулювання ситуації навколо Ірану має намір приділити більше уваги завершенню війни РФ проти України. За його словами, і Зеленський, і Путін готові до можливих переговорів.