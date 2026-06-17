Лідери ЄС готові посилити участь у переговорах щодо завершення війни в Україні — ЗМІ отримали проєкт висновків саміту

Лідери Європейського Союзу підтримують дипломатичні ініціативи, спрямовані на припинення війни Росії проти України, та заявляють про готовність активніше долучатися до цих процесів «відповідно до закріпленої в установчих договорах мети ЄС — сприяти миру».

Про це йдеться у проєкті висновків саміту ЄС у Брюсселі 18−19 червня, який опинився у розпорядженні Радіо Свобода.

Очікується, що після зміни позиції Угорщини документ підтримають усі 27 держав-членів. Як зазначають кілька європейських дипломатів, із березня 2025 року прем'єр Віктор Орбан утримувався від схвалення висновків Європейської ради щодо України, через що рішення ухвалювалися у форматі 26 країн.

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У проєкті документа також зазначається, що «Європа має відігравати ключову роль у майбутньому врегулюванні та готова захищати власні інтереси».

Європейські лідери звертають увагу на посилення російських атак по українських містах на тлі того, що Москва не досягає своїх військових і стратегічних цілей. У тексті засуджуються удари по цивільній інфраструктурі, зокрема по об'єктах культурної спадщини, таких як Києво-Печерська лавра. Окремо згадується інцидент із російським безпілотником, який влучив у житловий будинок у Румунії.

Європейська Рада рішуче засуджує повторні порушення повітряного простору та територіальних вод держав-членів ЄС, наголошуючи, що Росія несе повну відповідальність за наслідки своєї ескалаційної політики. У документі також міститься заклик до Москви припинити бойові дії та розпочати змістовні переговори щодо миру. ЄС підтверджує готовність і надалі підтримувати Україну політично, фінансово та військово.

Окремо лідери вітають початок переговорного процесу щодо вступу України до ЄС, що стало можливим після зміни позиції Угорщини. Водночас підкреслюється, що подальше просування залежатиме від виконання Україною відповідних критеріїв.

«Європейська Рада… очікує на відкриття інших кластерів якомога швидше відповідно до підходу, заснованого на заслугах (merit-based approach)», — сказано в проєкті декларації.

Усі країни Євросоюзу остаточно погодили відкриття першого кластера для України та Молдови 15 червня, що європейські топпосадовці вже назвали «визначальним моментом для Європи».

Україна та Молдова отримали офіційний статус кандидатів на вступ до ЄС ще у червні 2022 року. У січні 2025 року Європейська комісія рекомендувала розпочати формальні переговори щодо приведення законодавства обох країн у відповідність до європейських стандартів.

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Крім того, Євросоюз планує залучити диктатора РФ Володимира Путіна до переговорного процесу. Європейські посадовці вважають, що на тлі військових труднощів Росії, активізації українських ударів і зростання економічного тиску може виникнути вікно для дипломатичного діалогу.