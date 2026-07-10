Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер та інші керівники урядів отримали в подарунок від президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана іменний револьвер і шість набоїв на згадку про нещодавній саміт НАТО в Анкарі, повідомляє Belga News Agency .

За інформацією журналістів, прем'єр-міністр Бельгії дізнався про вміст подарунка лише після приземлення на військовому аеродромі в Мельсбруку.

Виявивши револьвер, політик залишив його в поліції аеропорту в Мельсбруку, зазначає видання. Там його зберігали в сейфі для зброї.

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10 липня видання The Guardian повідомило, що револьвери з набоями, подаровані президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, спричинили труднощі з транспортуванням, занепокоєння служб безпеки та неоднозначну реакцію серед лідерів НАТО.

Служба безпеки прем'єр-міністра Бельгії також займалася питанням револьверів, призначених для голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та голови Європейської ради Антоніу Кошти. Представниця фон дер Ляєн повідомила, що та подякувала Ердогану за подарунок, однак зброю буде приведено в небоєздатний стан і передано до військового музею.

Президент Польщі Кароль Навроцький також отримав револьвер, доставлений із дотриманням усіх необхідних заходів безпеки. У Польщі досі пам’ятають інцидент 2022 року, коли тодішній очільник поліції випадково підірвав у своєму кабінеті подарований гранатомет, привезений з України. Помічник Навроцького запевнив, що цього разу «ніхто з нього не стрілятиме».

Частина подарованих револьверів — зокрема тих, що призначалися прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу та прем'єр-міністру Нідерландів Робу Єттену, — поки що залишилася в Туреччині. Причиною стали складні правила міжнародного перевезення вогнепальної зброї.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні забрав із собою револьвер, але залишив набої в Туреччині. Канадська сторона не пояснила причин такого рішення.

Команда прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона повідомила, що його подарунок буде доставлено до країни лише після виконання всіх передбачених законодавством процедур.