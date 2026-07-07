Трамп отримав розкішний прийом в Анкарі перед самітом НАТО і заявив, що Путін «хоче укласти угоду»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час свого візиту до Анкари на саміт НАТО зробив низку гучних заяв щодо війни в Україні, а також щодо відновлення збройних контрактів із Туреччиною.

Як повідомляє CNN, під час свого візиту до Анкари в рамках зустрічі з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом Дональд Трамп відповів на запитання щодо запланованої на завтра зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

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Американський лідер виголосив монолог про поточний стан війни Росії проти України, під час якого неодноразово розхвалював російського диктатора Володимира Путіна та згадував свої розмови з ним. Головна думка Трампа зводилася до того, що і російський диктатор, і президент України готові до завершення війни.

«Я думаю, що вони обидва хочуть укласти угоду. Шкода, що це зайняло так багато часу, але я думаю, що щось... вийде», — заявив президент США.

Американський президент отримав урочистий прийом одразу після прибуття на авіабазу Етімесгут напередодні важливого саміту Північноатлантичного альянсу. Замість традиційної червоної доріжки, Дональда Трампа, якого чекала турецька почесна варта, зустрічав килим фірмового бірюзового кольору.

Прибуття Дональда Трампа на саміт НАТО в Туреччині / Фото: Abdullah Guclu/Pool via REUTERS

Реджеп Тайіп Ердоган особисто чекав на злітній смузі, аби привітати свого гостя. Трамп неодноразово називав турецького президента «хорошим другом». Разом із турецьким лідером Трампа зустрічали посол США в Туреччині та спеціальний посланник у Сирії та Іраку Том Баррак, посол США в НАТО Метт Вітакер і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн.

Згодом у президентському комплексі Бештепе американського лідера зустріли з найвищими дипломатичними почестями, включно зі звуками труб і гарматними залпами, якими на той момент ще не вітали жодного іншого учасника конференції.

Сам Трамп зізнався, що бере участь у саміті виключно через свої близькі стосунки з Ердоганом, тоді як турецький лідер заявив, що присутність президента США додає саміту «могутності та сили». Під час візиту очільник Білого дому розхвалив красу місцевого аеропорту, доріг та будівлі, яка, за його словами, названа на його честь, резюмувавши, що Туреччина — це країна, з якою треба «рахуватися», і завдяки їхнім стосункам усе йде дуже добре.

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Зустріч президентів Ердогана та Трампа в Анкарі / Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Окрім того, Дональд Трамп заявив, що незабаром ухвалить рішення про продаж Туреччині новітніх винищувачів F-35 всупереч чинній забороні Конгресу США, яка вже раніше була ратифікована як закон. За словами президента, Туреччина багато в чому була набагато лояльнішою, ніж інші країни, тому ці продажі безумовно розглядаються Вашингтоном.

Називаючи F-35 «чудовим» і «найкращим наразі літаком з великим відривом», Трамп охрестив Туреччину «надзвичайним» союзником і заявив, що США зобов’язані виконати вже розміщені замовлення на цю військову техніку.

Зустріч президентів США та Туреччини напередодні саміту НАТО / Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Також, відповідаючи на запитання преси щодо американських санкцій, запроваджених раніше через закупівлю Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів С-400, Трамп наголосив на твердих планах найближчим часом скасувати всі ці обмеження.

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«Ми збираємося зняти санкції. Ми не хочемо накладати санкції на друзів», — публічно запевнив американський лідер.

Саміт НАТО в Туреччині — що відомо

У вівторок, 7 липня, в Анкарі офіційно стартував саміт НАТО, на якому зібралися лідери 32 країн Північноатлантичного альянсу. Як зазначало агентство Reuters, ключовим тлом цьогорічного саміту стане жорсткий тиск американського президента Дональда Трампа на Європу щодо збільшення витрат на оборону, а також багатомісячна напруга між США та іншими країнами військово-політичного блоку, зокрема через розбіжності щодо Гренландії та війни в Ірані.

Окрім цього, однією з провідних тем зустрічі лідерів НАТО в Туреччині стане поточна ситуація у війні РФ проти України. Напередодні саміту Росія розгорнула справжній «балістичний терор» проти Києва, завдавши по столиці України низки масованих ударів із використанням десятків балістичних і крилатих ракет, зокрема гіперзвукових Цирконів, а також сотень ударних безпілотників.

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На полях саміту також відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом. У Білому домі повідомили, що вона запланована на середу, 8 липня та має початися о 14:30 за київським часом.