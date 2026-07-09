Трамп заявив, що НАТО «дуже змінилося» і він продовжить брати участь у самітах

Президент США Дональд Трамп заявив, щ о саміт НАТО в Туреччині не стане останнім, у якому він братиме участь. За його словами, Альянс суттєво змінився, а нинішня зустріч стала успішною.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, трансляцію якого оприлюднив Білий дім.

Відповідаючи на запитання, чи був саміт у Туреччині останнім за його участю, Трамп відповів негативно.

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«Ні. Я думаю, що сьогодні вони пройшли великий шлях. Вони пішли на деякі поступки. І, на мою думку, сьогодні НАТО дуже сильно змінилося», — заявив президент США.

За словами Трампа, Сполучені Штати не повинні нести такий фінансовий тягар у межах Альянсу, як це відбувається зараз. Він зазначив, що під час свого першого президентського терміну домігся змін у цьому питанні, однак після приходу до влади Джо Байдена ситуація, за його словами, змінилася.

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Президент США також нагадав, що НАТО створювалося для протидії Радянському Союзу, а нині головною загрозою Альянс вважає Росію.

«Ми знаходимося там, щоб захищати їх, а не себе. Спочатку НАТО було створено для захисту від СРСР, тепер — від Росії. Але тоді йшлося саме про Радянський Союз. І, якщо чесно, ми знаходимося дуже далеко. Нас розділяє океан. Подивимося», — сказав Трамп.

Він додав, що нинішній саміт допоміг вирішити низку важливих питань і назвав зустріч «дуже хорошою».

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що в НАТО розглядають можливість відмовитися від проведення саміту Альянсу у 2027 році. За даними агентства, такий варіант обговорюють, щоб уникнути можливого загострення відносин із президентом США Дональдом Трампом.