Зеленський зустрівся з Трампом в Анкарі і заявив про початок роботи над дроновою угодою

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом під час саміту НАТО в Анкарі.

Трансляцію зустрічі проводив Офіс президента України у середу, 8 липня.

Зеленський повідомив, що Україна і Штати розпочали роботу над дроновою угодою, і пообіцяв згодом розповісти про це докладніше.

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«Я дуже радий, що наші сторони почали роботу над Drone Deal, це дуже хороший початок. Сподіваюсь, сьогодні у мене буде можливість обговорити з вами певні дуже важливі деталі», — сказав Володимир Зеленський.

Дональд Трамп заявив, що США готові купувати українські дрони.

«Ми б купували їхні дрони. Ми теж виготовляємо дрони, ми виготовляємо відмінні дрони, але вони [українці] вміють робити їх багато, і це дивовижно, що під час війни вони виготовляють їх у підвалах, де завгодно, чорт забирай, де є невеличке укриття, або де навіть укриття взагалі немає».

7−8 липня у столиці Туреччини Анкарі проходить саміт НАТО. 7 липня на його полях Україна уклала оборонні домовленості у форматі Drone Deal з Естонією, Нідерландами та Данією, готується і аналогічна угода з Канадою. Домовленості передбачають розвиток спільного виробництва дронів, оборонних технологій та засобів захисту неба.

8 липня Володимир Зеленський вже провів зустрічі з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, президентом Європейської ради Антоніу Коштою, президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном і двопалатною і двопартійною делегацією американських конгресменів.