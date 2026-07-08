Посилення ППО та санкції проти РФ. Зеленський на саміті НАТО зустрівся з Мелоні, Коштою, американськими конгресменами та президентом Південної Кореї

8 липня, 14:32
Володимир Зеленський провів чотири зустрічі на полях саміту НАТО в Анкарі (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Володимир Зеленський провів чотири зустрічі на полях саміту НАТО в Анкарі (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Президент України Володимир Зеленський у столиці Туреччині Анкарі, де проходить саміт НАТО, провів зустріч з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. 

Про це Зеленський повідомив у Telegram у середу, 8 липня.

Він зазначив, що обговорив з прем'єркою Італії перспективи спільної роботи Європи над антибалістикою. «Щоб додати захисту всім — і Україні, і кожній країні», — пояснив Володимир Зеленський.

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Також президент України повідомив, що зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою і обговорили з ним роботу над відкриттям решти п’яти переговорних кластерів для України.

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Володимир Зеленський мав зустріч і з двопалатною та двопартійною делегацією Конгресу США — сенаторами Джинн Шахін, Ліндсі Гремом, Річардом Дурбіном, Крістофером Кунсом, Майком Раундсом та членом Палати представників Майком Тернером.

Президент України повідомив, що поінформував американську делегацію про нестачу ракет-перехоплювачів до систем Patriot. «Зараз внески до PURL та інші постачання ППО — головний пріоритет для захисту», — наголосив він.

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За інформацією Зеленського, обговорювався також законопроєкт щодо санкцій проти РФ. «Дуже важливо, щоб тиск на Росію за цю війну продовжувався, і ця ініціатива дійсно може допомогти миру», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент України зустрівся в Анкарі і з південнокорейським колегою Лі Чже Мьоном. Володимир Зеленський подякував Південній Кореї за нещодавнє рішення виділити 100 млн доларів на комплексний пакет підтримки для України.

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7−8 липня у столиці Німеччини Анкарі проходить саміт НАТО. 7 липня на його полях Україна уклала оборонні домовленості у форматі Drone Deal з Естонією, Нідерландами та Данією, а також готує аналогічну угоду з Канадою. Домовленості передбачають розвиток спільного виробництва дронів, оборонних технологій та засобів захисту неба.

8 липня президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Дональдам Трампом. Він вже повідомив, що обговорить з американським колегою нагальне питання отримання Україною ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Володимир Зеленський Джорджа Мелоні Антоніу Кошта саміт НАТО в Анкарі

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