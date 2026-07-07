«Якнайшвидше та якнайбільше». Зеленський говоритиме з Трампом про ракети для Patriot і натякнув, що вони є не тільки у США

Президент України Володимир Зеленський після виступу на Форумі оборонної промисловості в рамках саміту НАТО в Анкарі, Туреччина, 7 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Президент Володимир Зеленський у кулуарах саміту НАТО в Анкарі (Туреччина) наголосив на важливості отримання Україною ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Зеленський повідомив, що обговорить це питання під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, запланованої на 8 липня.

«Завтра говоритимемо з президентом [Дональдом Трампом] про різні теми, зокрема про це», — заявив Зеленський під час спілкування зі ЗМІ спільно з генсеком НАТО Марком Рютте

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Президент наголосив, що зараз найважливіше для України — знайти спосіб отримати «якнайшвидше та якнайбільше» ракет до Patriot.

«Ми розуміємо, хто з-поміж наших друзів — не лише американці, до речі — мають такі можливості. Нам це вкрай потрібно, це нагальна потреба. Я думаю, усі ви бачили ці щоденні російські удари», — зазначив Зеленський.

Також президент заявив, що Україна бачить ознаки слабкості країни-агресорки Росії на полі бою, але цього недостатньо. Тому потрібні тиск і нові санкції.

У вівторок, 7 липня, в Анкарі стартував саміт НАТО, на якому зібралися світові лідери 32 країн Північноатлантичного альянсу.

Ключовим тлом саміту стане тиск Трампа на Європу щодо збільшення витрат на оборону, а також багатомісячна напруга між США та іншими країнами Альянсу, зокрема через Гренландію та війну в Ірані, зазначало агентство Reuters.

Ще однією з провідних тем зустрічі лідерів НАТО в Туреччині стане поточна ситуація у війні Росії проти України. Напередодні саміту Росія розгорнула «балістичний терор» проти Києва, завдавши по столиці України низки масованих ударів із використанням десятків балістичних, крилатих ракет, Цирконів та сотень дронів

Очікується, що Зеленський і Трамп зустрінуться в Анкарі 8 липня о 14:30 за київським часом. Зустріч відбудеться після засідання Ради НАТО і триватиме близько години, заявив Білий дім.