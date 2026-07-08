«Там багато українських дронів»: Зеленський на зустрічі з Трампом пояснив, чому не полетить в Москву до Путіна

8 липня, 16:42
Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися на саміті НАТО в Анкарі (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися на саміті НАТО в Анкарі (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в  Анкарі заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, але не в Москві. 

Трансляцію зустрічі проводив Офіс президента України у середу, 8 липня.

Зокрема Зеленський жартома сказав, що не полетить зустрічатися з Путіним у столиці держави-агресора РФ Москві, адже там «багато українських дронів».

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Дональд Трамп згадав, що раніше Путін пропонував провести переговори в Москві, але зазначив, що це «просто не спрацює».

Сам Зеленський на запитання журналістів про можливість поїздки до Москви відповів: «Це важко. Там зараз багато українських дронів. Це було б небезпечне місце».

Також президент України під час зустрічі з американським колегою повідомив, що Україна і Штати розпочали роботу над дроновою угодою, і пообіцяв згодом розповісти про це докладніше.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Дональд Трамп Володимир Зеленський саміт НАТО в Анкарі

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