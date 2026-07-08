«Ідеї, які могли б наблизити мир». Зеленський похвалив зустріч з Трампом в Анкарі

8 липня, 18:51
Президенти України та США зустрілися на саміті НАТО в Анкарі (Фото: V_Zelenskiy_official/Telegram)

Президенти України та США зустрілися на саміті НАТО в Анкарі (Фото: V_Zelenskiy_official/Telegram)

Президент України Володимир Зеленський схвально відгукнувся про зустріч з американським колегою Дональдом Трампом в Анкарі

Про це Зеленський написав у Telegram у середу, 8 липня.

«Вдячний за важливий акцент на зміцненні протиповітряної оборони України, щоб посилити захист життів», — зауважив він.

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Також Володимир Зеленський зазначив, що обговорив з Трампом «деякі ідеї, які могли б зміцнити наші позиції та наблизити мир».

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Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися під час саміту НАТО в Анкарі. Зеленський на спільній пресконференції повідомив, що Україна і Штати розпочали роботу над дроновою угодою, і Трамп підтвердив, що Штати готові купувати українські безпілотники.

Також Дональд Трамп, заявив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot.

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Ще президент США сказав, що хотів би приїхати в Україну, але краще зробить після війни — мабуть інакше його охорона буде «не в захваті».

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Дональд Трамп Володимир Зеленський саміт НАТО в Анкарі

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