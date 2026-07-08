«Ідеї, які могли б наблизити мир». Зеленський похвалив зустріч з Трампом в Анкарі

Президенти України та США зустрілися на саміті НАТО в Анкарі (Фото: V_Zelenskiy_official/Telegram)

Президент України Володимир Зеленський схвально відгукнувся про зустріч з американським колегою Дональдом Трампом в Анкарі .

Про це Зеленський написав у Telegram у середу, 8 липня.

«Вдячний за важливий акцент на зміцненні протиповітряної оборони України, щоб посилити захист життів», — зауважив він.

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Також Володимир Зеленський зазначив, що обговорив з Трампом «деякі ідеї, які могли б зміцнити наші позиції та наблизити мир».

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Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися під час саміту НАТО в Анкарі. Зеленський на спільній пресконференції повідомив, що Україна і Штати розпочали роботу над дроновою угодою, і Трамп підтвердив, що Штати готові купувати українські безпілотники.

Також Дональд Трамп, заявив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot.

Ще президент США сказав, що хотів би приїхати в Україну, але краще зробить після війни — мабуть інакше його охорона буде «не в захваті».