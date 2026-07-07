Мережко назвав першочергові завдання України на саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський в перопорту Анкари, куди він прилетів на саміт НАТО, 7 липня 2026 року (Фото: Metin Aktas/Pool via REUTERS)

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко в інтерв’ю Radio NV назвав першочергові завдання України на саміті НАТО.

«Хоча комюніке (фінальне комюніке за підсумками саміту НАТО — ред.) — це важливий документ, але набагато важливіше, щоб були вжиті конкретні заходи з огляду на те, що Росія ескалує, посилює напади на нашу цивільну інфраструктуру, з огляду на те, що нам бракує деяких систем ППО. Тобто це має стати пріоритетним питанням для України і для країн НАТО», — заявив Мережко в ефірі Radio NV.

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Він зазначив, що у фінальному комюніке за підсумками саміту НАТО з політичної точки зору важливо підкріпити і продовжити лінію на те, що рано чи пізно Україна стане повноправним членом НАТО, але насамперед Україну цікавлять конкретні види озброєння.

«І, на щастя, питання України є одним з пріоритетних питань цього саміту. Коли ми говоримо про збільшення витрат країн НАТО на оборонний бюджет, то тут йдеться також і про Україну, тому що багато з цих країн надають допомогу в рамках цього оборонного бюджету», — сказав нардеп.

Мережко підсумував, що першочерговим завданням України на саміті НАТО є отримання засобів ППО, а на другому місці - продовження надання зброї Україні.

«Далі необхідно також продовжувати лінію на укладення відповідних угод про виробництво. І тут Україна може надати певні технології, тобто вона є тут важливим гарантом навіть світової безпеки. Тобто питання виробництва також, спільного виробництва, це також один з пріоритетів», — додав нардеп.

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Саміт НАТО в Анкарі - головне

7 липня в турецькій Анкарі розпочався саміт НАТО, який триватиме до завтра, 8 липня.

Серед 32 лідерів країн-членів НАТО буде і президент США Дональд Трамп.

Ключовим тлом саміту стане тиск Трампа на Європу щодо збільшення витрат на оборону, а також багатомісячна напруга між США та іншими країнами Альянсу, зокрема через Гренландію та війну в Ірані.

Окрім лідерів країн НАТО, у саміті беруть участь президент Південної Кореї Лі Чже Мьон, президент Європейської ради Антоніу Кошта, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський.

Поточна ситуація у війні Росії проти України стане ще однією з провідних тем зустрічі лідерів НАТО в Туреччині.

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Напередодні саміту Росія розгорнула «балістичний терор» проти Києва, завдавши по столиці України низки масованих ударів із використанням десятків балістичних, крилатих ракет, Цирконів та сотень дронів. 6 липня, на ранок після нової атаки по Києву, Урсула фон дер Ляєн заявила, що потребу України у більшій кількості засобів ППО та терміновому посиленні протиракетної оборони обговорять на саміті НАТО в Анкарі.

У Білому домі раніше підтвердили, що Трамп матиме двосторонню зустріч із Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. Кілька тижнів тому під час саміту G7 президент України намагався донести до американської сторони прохання України про отримання ліцензій від США на виробництво засобів ППО. Як очікується, цього разу Зеленський теж підніме питання гострої нестачі ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot в Україні.

Крім того, за інформацією видання Kyiv Independent, офіційний Київ прагне довести Вашингтону, що наразі з’явилася можливість чинити тиск на Володимира Путіна з метою залучити його до прямих переговорів із Зеленським. Українські джерела видання стверджують, що Україна сподівається скористатися зростанням внутрішнього тиску в Росії — зокрема, через паливну кризу — щоб заручитися підтримкою Трампа, в тому числі в питанні зміцнення української ППО.

Трамп під час зустрічі із Зеленським планує викласти своє бачення мирної угоди з Росією, повідомив Kyiv Independent один з американських чиновників, обізнаний з деталями підготовки до саміту НАТО в Анкарі. Також очікується, що після саміту президент США проведе телефонну розмову з Путіним.

За даними The Telegraph, Зеленський не братиме участі в основній сесії саміту НАТО і, на відміну від минулих років, не виступить із промовою перед лідерами Альянсу.

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Як очікується, за підсумками саміту члени НАТО підтвердять підтримку України та пообіцяють подальшу допомогу. Зокрема союзники підтвердять свої зобов’язання виділити 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та навчання для Сил оборони України в 2026 році та підтвердять ціль підтримувати щонайменше еквівалентний рівень допомоги в 2027 році, писало агентство Reuters. Водночас, як уточнює агентство, не очікується, що Сполучені Штати нададуть фінансування для цієї допомоги.