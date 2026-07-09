Найяскравіші фото і підсумки саміту НАТО: як Рютте та Ердоган догодили Трампу, а його несподівана прихильність Альянсу зіграла на користь Україні

Дональд Трамп, як завжди, був найбільш непередбачуваним фактором саміту (на світлині лідери країн НАТО готуються позувати для «сімейного» фото) (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

У вівторок, 8 липня, в турецькій Анкарі завершився дводенний саміт лідерів НАТО, на полях якого президент США Дональд Трамп визнав крах перемир’я з Іраном та пообіцяв надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot .

У підсумковій декларації саміту лідери 32 країн НАТО підтвердили, що Росія становить «довгострокову загрозу», для протидії якій союзники збільшуватимуть свої оборонні витрати. Вони оголосили про нові плани оборонних закупівель на суму понад $50 млрд і зобов’язалися «розширювати колективні виробничі потужності».

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З шести пунктів декларації окремий присвячено Україні: лідери НАТО визнали її внесок у трансатлантичну безпеку та зафіксували єдність Альянсу «у непохитній підтримці України щодо захисту її свободи, суверенітету та територіальної цілісності». Союзники наголосили, що ця підтримка має бути «сталою у довгостроковій перспективі». Вони також підтвердили намір виділити 70 мільярдів євро в 2026 році і щонайменше таку ж суму в 2027-му для закупівель військового обладнання для України, проведення навчань та іншої допомоги Силам оборони України.

На тлі нового спалаху війни на Близькому сході очільники країн Альянсу також заявили, що «Іран ніколи не повинен мати ядерної зброї» та закликали Тегеран «повністю поважати свободу судноплавства в Ормузькій протоці». А Трамп публічно визнав, що перемир’я з Іраном більше не діє: у відповідь на атаку на судна в Ормузькі протоці США завдали нових ударів по Ірану в дні саміту НАТО, на що Тегеран відповів атаками по Бахрейну і Катару.

Для України найважливішою подією саміту стала 45-хвилинна двостороння зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського, яку перший заступник голови Офісу президента України Сергій Кислиця назвав «однією з найкращих, а може й найкращою» зустріччю обох президентів. А її головним результатом для України Кислиця вважає суттєвий прогрес щодо ліцензій на виробництво протиракет Patriot в Україні. «Якщо на G7 ми ще просили про це, то вже сьогодні отримали чітку позитивну відповідь [щодо ліцензій]. Анкара — це потужний сигнал Москві. Як зустріч Україна-США, так і власне сам саміт, дискусія на ньому і заключна декларація», — заявив Кислиця в коментарі РБК-Україна.

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Під час публічної частини зустрічі із Зеленським Трамп фактично визнав право України на удари по цілях у глибокому тилу Росії та заявив, що «це ескалація, яка може призвести до завершення війни». Щоправда, він знову стверджував, що Путін нібито «хоче швидко завершити війну» та висловив упевненість, що у разі укладення мирної угоди між Україною та РФ «не доведеться хвилюватися» про те, чи зможуть США закрити небо над Україною та інші гарантії безпеки.

Світові медіа, серед яких The Guardian та CNN також відзначили несподівано прихильний щодо України та Альянсу тон Трампа, від якого деякі європейські лідери та дипломати очікували найгіршого. Як пише CNN, хоча у публічних заявах для преси Трамп знову озвучував і свої претензії на Гренландію, і дорікав Іспанії відмовою надати бази для кампанії проти Ірану, однак за лаштунками він був значно стриманішим. Джерела CNN повідомили, що ані про Гренландію, ані про Іспанію за круглим столом в Анкарі Трамп не згадував, як не погрожував він і вивести США з Альянсу.

Натомість у підсумковий день саміту він навіть заявив публічно, що міг би описати його результат словом «єдність». А під час пресконференції з Володимиром Зеленським Трамп розщедрився на ще щирші компліменти Альянсу. «У нас щойно була зустріч [лідерів] НАТО, і це була чудова зустріч, — заявив президент США. — Сьогодні в кімнаті панувала велика любов, велика єдність. Краще й бути не могло».

Як пише The Guardian, такий несподіваний перехід «непередбачуваного» Трампа від гнівного критика до прихильника НАТО вбачатиметься «перемогою» Альянсу, цілісність якого ще нещодавно була під великим питанням. Тим більше що у підсумковій декларації, яку підписав і Трамп, вдалося зафіксувати «незламне зобов’язання» усіх членів Альянсу дотримуватися 5-ї статті, відповідно до якої напад на одного члена НАТО є нападом на всіх.

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Вже традиційно одним з тих, хто намагався зберегти та посилити прихильність Трампа до Альянсу, став генсек НАТО Марк Рютте, констатують міжнародні медіа. За оцінкою The Guardian Рютте поєднував лестощі із рішучими запевненнями в тому, що члени Альянсу віддані намірам збільшувати оборонні витрати і що це вдалося саме завдяки вимогам США. «Ви зробили те, що намагався зробити [президент США Дуайт] Ейзенхауер, — заявив Рютте Трампу на спільному брифінгу. — Це ваша перемога».

«Несподіваним союзником» Рютте в цих лестощах став президент Туреччини і господар саміту Реджеп Ердоган, констатував CNN. Хоча багато років він був «головним болем» для НАТО, цього разу показна гостинність Ердогана, схоже, зробила свою справу. В Анкарі були вивішені банери з портретом Трампа, йому влаштували максимально помпезний прийом в аерпорту та в палаці Ердогана, а ще до того президент США неодноразово публічно заявляв, що бере участь у саміті лише тому, що його приймає турецький президент.

Не обійшлося і без курйозів. На саміті Трамп припустився кількох приголомшливих обмовок, коли назвав Зеленського Путіним, а також заявив, що ракети по американських військових кораблях запустила «Ісламська Республіка Японія», маючи на увазі Іран.

NV забрав найяскравіші фото дводенного саміту НАТО в Анкарі.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган зустрічає Дональда Трампа в Анкарі / Фото: Dogukan Keskinkilic/Pool via REUTERS

Генсек НАТО Марк Рютте і президент США Дональд Трамп / Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте / Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

"Сімейне" фото лідерів країн НАТО / Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Прем'єр-міністерка Італії Джорджіа Мелоні / Фото: REUTERS/Yves Herman

Трамп та Ердоган (праворуч) в кулуарах саміту НАТО / Фото: REUTERS/Yves Herman

Зустріч Зеленського і Трампа на полях саміту НАТО / Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере вітають пресу у футболках своїх національних збірних на полях саміту НАТО в Анкарі / Фото: Alastair Grant/Pool via REUTERS

Одна з угод на полях саміту НАТО: Канада замовила німецькій компанії ThyssenKrupp Marine Systems будівництво 12 підводних човнів, які TKMS розробила спільно з Норвегією. На фото зліва направо: прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Канади Марк Карні / Фото: Michael Kappeler/Pool via REUTERS

Президент Франції Еммануель Макрон прибув в Анкару після візиту в Сирію / Фото: Mehmet Futsi/Pool via REUTERS

Лідери країн НАТО готуються позувати для "сімейного" фото / Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Дональд Трамп і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер перед груповим фото / Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Кір Стармер і Дональд Трамп на саміті НАТО / Фото: REUTERS/Yves Herman

Володимир Зеленський під час промови на Форумі оборонних індустрій НАТО / Фото: REUTERS/Yves Herman

Володимир Зеленський і генсек НАТО Марк Рютте / Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Зустріч німецького канцлера Фрідріха Мерца і Володимира Зеленського / Фото: Michael Kappeler/Pool via REUTERS

Засідання Північноатлантичної ради - лідерів усіх країн НАТО / Фото: REUTERS/Yves Herman

Рукостискання генсека НАТО Марка Рютте і президента США Дональда Трампа / Фото: REUTERS/Stoyan Nenov