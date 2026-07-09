«Втрачена можливість»: колишній посол США при НАТО розкритикував підсумки саміту в Анкарі

На думку Іво Даалдера, лідери НАТО витратили рік на те, щоб догодити Трампу, замість підготувати план переходу оборони під контроль Європи (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Саміт НАТО в Анкарі став втраченою можливістю для Європи заявити про власне лідерство в Альянсі — натомість лідери просто погодилися закупити більше озброєння.

Про це у колонці для POLITICO пише колишній посол США при НАТО Іво Даалдер.

За його словами, підсумкова декларація саміту — формальний документ на одну сторінку із шести пунктів, який фактично нічого не важить.

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Хоча в кулуарах тригодинної зустрічі лідерів Трамп поводився доброзичливо й навіть хвалив союзників за збільшення оборонних витрат, перед камерами він розкритикував ті самі країни: дорікнув Великій Британії, Франції, Німеччині та Бельгії за брак допомоги під час війни з Іраном, назвав іспанців «безнадійними, поганими людьми» й наказав негайно припинити будь-яку торгівлю з цією країною, а також повторив, що Гренландія має належати США.

Даалдер зазначає, що генсек НАТО Марк Рютте доклав значних зусиль, щоб зустріч пройшла гладко: захищав рішення Трампа розпочати війну проти Ірану всупереч позиції майже всіх інших країн Альянсу, двічі їздив до Вашингтона переконувати президента США в цінності НАТО, а коли той заявив про намір розглянути вихід з Альянсу, знову летів туди нагадувати про значення європейських баз і повітряного простору.

За словами автора, ці зусилля досягли головної мети — зробити зустріч максимально нудною, за оцінкою голови МЗС Литви.

Але, на думку Даалдера, саміти НАТО мають вирішувати розбіжності й ухвалювати рішення, а не уникати їх: так було в Мадриді у 2022-му (нова стратегічна концепція після повернення загрози з боку Росії), у Вільнюсі у 2023-му (перший з часів холодної війни план оборони всієї території Альянсу) і в Гаазі у 2025-му (згода союзників витрачати 5% ВВП на оборону).

Даалдер вважає, що замість намагань догодити Трампу лідери могли б за останній рік визначити дорожню карту переходу основних оборонних функцій до Європи — коли саме вона розгорне сили, якими доведеться замінити американські, і як закриє прогалини в розвідці та командній структурі НАТО.

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Сам Трамп оцінив підсумки саміту протилежно до Даалдера. За його словами, НАТО «суттєво змінилося», а зустріч у Туреччині стала успішною й не буде останньою, у якій він братиме участь.

Тим часом іще до підбиття підсумків саміту стало відомо, що лідери НАТО домовилися не зачіпати в розмовах із Трампом тему футбольного чемпіонату світу, побоюючись роздратувати президента США в критично важливий для Альянсу момент.